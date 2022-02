OraSì, rinnovata la partnership con Tentamus Agriparadigma

Si rinnova la partnership tra il Basket Ravenna e la società Tentamus Agriparadigma con sede a Ravenna, Signa (FI) e Siracusa. L’Azienda offre servizi di campionamento e analisi chimiche, fisiche e microbiologiche nel settore agroalimentare su tutto il territorio nazionale.

“Siamo felici ed orgogliosi di continuare la nostra partnership con il Basket Ravenna e con tutti gli amici della Società del presidente Vianello. Legarci al mondo dello sport e del gioco di squadra – spiega Nicola Berruti, Country Manager per il Gruppo Tentamus in Italia – si sposa perfettamente con la filosofia del nostro Gruppo, che vanta laboratori per la sicurezza e la qualità agroalimentare, cosmetica e farmaceutica in Italia e nel Mondo. Proseguiamo così, con grande entusiasmo, la nostra avventura nel mondo del Basket Ravenna, augurandoci che la collaborazione tra due eccellenze del territorio e della Regione risulti proficua e continuativa” (OraSì Basket Ravenna).