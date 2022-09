Ottimo test per l'OraSì contro la Fortitudo: "Giocato una partita di buon livello"

Seconda positiva uscita per l’OraSì Ravenna nell’amichevole giocata al PalaCosta contro la Fortitudo Bologna, inserita nello stesso girone di serie A2. Un buon test, in cui i giallorossi pur privi del lungo americano, hanno tenuto testa ad una formazione già al completo. Anche in questa occasione il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto.

"Abbiamo giocato una partita di buon livello contro una squadra forte, ben allenata e che aveva tante opzioni, sebbene fosse la loro seconda amichevole in due giorni - esordisce coach Alessandro Lotesoriere -. A noi serve questo tipo di confronto perché dobbiamo imparare molto dalle squadre più forti e se continueremo ad avere l’atteggiamento di oggi potremo portare a casa altri mattoncini per costruire il nostro sistema di gioco. Sono contento della disponibilità mostrata dai ragazzi in attacco nel passarsi la palla, anche se abbiamo ancora tanto da fare soprattutto in fase difensiva. Lavoriamo anche sabato e poi da lunedì metteremo insieme tutti i messaggi che avremo raccolto da questi due test”.

La partita

Il tecnico Alessandro Lotesoriere ha variato quintetti, partendo con Anthony, Musso, Bonacini, Petrovic, Onojaife.

Buoni ritmi in avvio e dopo tre minuti l’OraSì sale 7-5 con i punti di Musso, Petrovic e un pregevole assist di Anthony per la tripla di Bonacini. Arriva il primo canestro italiano di Anthony (10-10) e anche Bartoli si mette in evidenza con una penetrazione e una bella schiacciata. Il primo quarto si chiude 18-18.

Anche nella seconda frazione Ravenna parte bene con Giordano, Petrovic, Bocconcelli poi una serie di triple riportano avanti la Fortitudo (7-10 e timeout Lotesoriere). Bologna attacca l’area e ottiene giochi da tre punti, Ravenna cerca sempre buoni tiri e mostra una bella faccia, resta lì e prima pareggia da sotto con Onojaife poi sorpassa con Bonacini dalla lunetta (19-17). Anche il secondo quarto finisce in parità, 19-19 con diversi minuti sia per Giovannelli che per Calvi.

Le triple di Musso e Bonacini a chiudere due giocate corali aprono il terzo quarto, con l’OraSì che trova buone soluzioni, concedendo quattro punti in sei minuti a Bologna, tutti firmati Niang (13-4). Il controbreak della squadra biancoblu vale il 13-15 ma Anthony, con un coast to coast e una penetrazione, regala il quarto ai giallorossi (18-17).

Nell’ultimo parziale Ravenna, sotto 5-11, risale fino al -1, trovando punti anche dai giovani Galletti e Calvi, bravi a farsi trovare pronti. Il quarto termina 16-19. Sabato nuovo test contro la Vanoli Cremona a Curtatone (Mantova). Palla a due alle ore 18, con diretta sulla pagina facebook della Vanoli Basket Cremona.

Tabellino

OraSì Ravenna: Anthony 7, Musso 5, Bonacini 16, Petrovic 11, Onojaife 8, Giordano 7, Bartoli 6, Bocconcelli 5, Giovannelli, Laghi NE, Galletti 3, Calvi 3. All.: Lotesoriere. Assistenti: Villani, Piastra.

Fortitudo Bologna: Panni 2, Fantinelli 5, Biordi, Cucci 6, Niang 4, Italiano 7, Paci, Barbante 4, Thornton 14, Davis 13, Aradori 19. All. Dalmonte