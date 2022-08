Al palasport di Cervia approda la serie B di basket. I Tigers annunciano il trasloco da Cesena

Il Tigers Basket trasloca. Da Cesena e Cervia. A comunicarlo, attravero il suo sito internet, è la stessa società: dalla stagione 2022-23 la squadra sarà localizzata a Cervia, con sede al palazzetto dello Sport di via Pinarella 66, struttura che ospiterà anche le partite casalinghe. Il progetto si inserisce in un’ottica di ottimizzazione dei costi di gestione, continuità progettuale e intensificazione dello sviluppo dei vivai romagnoli di Cervia, Cesena e Cesenatico. "In questo modo Tigers incorpora un valore sociale e culturale nel suo ordinario significato sportivo e agonistico - dice la nota -. Il progetto ha ottenuto l’attenzione e l’approvazione dell’amministrazione comunale di Cervia, in particolare dell’assessore Brunelli, e ha l’intento di rinverdire la tradizione cestistica integrandosi con il grande lavoro svolto dalle società locali e da Eurocamp. Ultimo ma non meno importante, l’intento di coinvolgere risorse imprenditoriali locali a supporto sia della squadra che delle attività sociali rivolte alle scuole elementari e medie dei territori. Tutte le attività e l’organizzazione interna sono in via di definizione".