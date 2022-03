UFFICIALE: Pietro Ugolini non è più un giocatore dei Raggisolaris

Pietro Ugolini non è più un giocatore dei Raggisolaris Faenza. La società neroverde ha comunicato la rescissione del contratto del giocatore all'indomani della vittoria nel recupero contro Civitanova Marche.

Ecco il comunicato della società: "Pietro Ugolini non è più un giocatore dei Raggisolaris. La società ha assecondato la sua richiesta di risolvere il contratto in essere. I Raggisolaris augurano le migliori fortune a Pietro per il prosieguo della sua carriera".