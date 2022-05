Playoff Serie B: I Raggisolaris a Ruvo in gara 2 per concedere il bis

A distanza di poco più di 48 ore, Ruvo di Puglia e Faenza si affrontano nuovamente al PalaColombo nella seconda gara dei quarti di finale play off e non ci sono dubbi che questa partita sarà ancora una volta elettrizzante ed equilibrata come quella di domenica. Si gioca domani alle 21 e si riparte con i Raggisolaris avanti 1-0 grazie al successo in trasferta per 80-69.

In vista della terza sfida in programma venerdì al PalaCattani alle 20.30, la società ha ideato una ‘promo fedeltà’ per i tifosi: chi acquista il biglietto per quella partita avrà il tagliando per l’eventuale gara 4 di domenica (PalaCattani ore 18) a soli 2 euro.

LE DATE DELLA SERIE GARA 3 Venerdì 20 maggio ore 20.30: Raggisolaris – Ruvo di Puglia; EV. GARA 4 Domenica 22 maggio ore 18: Raggisolaris – Ruvo di Puglia; EV. GARA 5 Mercoledì 25 maggio ore 21: Ruvo di Puglia – Raggisolaris

IL PREPARTITA - “Guai a fidarsi della prima gara delle serie play off – afferma coach Luigi Garelli -, perché deve essere presa con la massima calma sia in caso di vittoria che di sconfitta. Sappiamo che sarà una serie molto lunga e quindi bisognerà avere la massima concentrazione in tutti gli incontri, perché Ruvo di Puglia si è confermata una squadra ben attrezzata in ogni reparto. La prima sfida è stata molto fisica e dura e pur avendo qualche alto e basso di troppo, l’abbiamo interpretata bene, piazzando un break importante nel finale. Proprio quando sembrava stessimo attraversando il massimo momento di difficoltà, Vico ha realizzato canestri importanti che hanno fatto saltare l’equilibrio che era sempre regnato e proprio questo aspetto deve farci capire che saranno i dettagli a fare la differenza. In gara 2 dovremo mantenere la stessa concentrazione e cercare di ripeterci anche in fase difensiva dove abbiamo concesso soltanto 69 punti ad una squadra che ne segna di media 79”.