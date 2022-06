Playoff Serie B: Capolavoro dei Raggisolaris che sbancano il Flaminio e pareggiano la serie sull'1 a 1

Capolavoro Raggisolaris. La squadra di coach Garelli sbanca il campo di Rimini con grandissima autorità, giocando una partita maiuscola condotta dal primo all’ultimo secondo.

Non ci sono parole per descrivere la prestazione dei Raggisolaris, sempre attenti, concentrati e pronti a non far mai esaltare i tanti tiratori riminesi. Una vittoria dedicata a Poggi, operato in mattinata al setto nasale e costretto a terminare la stagione in anticipo, con i giocatori che hanno mostrato la sua sopramaglia a fine partita, telefonandogli poi con una videochiamata negli spogliatoi. L’ennesima conferma di quanto sia unito il gruppo faentino. Ora la serie si sposta a Faenza dove si giocherà venerdì gara 3 e domenica gara 4, entrambe alle 20.30. L’eventuale gara 5 è in calendario mercoledì 8 giugno alle 20.30 a Rimini,

I Ragggisolaris aggrediscono subito Rimini portandosi sul 9-0, ma non approfittano degli errori offensivi degli avversari per aumentare il vantaggio, trovando avanti soltanto 12-7 a fine primo quarto. L’inerzia continua ad essere nelle mani dei faentini, bravi a limitare gli avversari nell’area pitturata e a segnare con continuità. Siberna e Reale danno fuoco alle polveri e Faenza schizza sul 32-20 toccando il massimo vantaggio con Aromando (34-21). All’intervallo si arriva con gli ospiti avanti 34-23 e tutto lascia presagire che Rimini al rientro proverà a fare la voce grossa.

Le sensazioni diventano presto realtà, ma i Raggisolaris ancora una volta restano lucidi, rispondendo colpo su colpo e mantenendo un vantaggio in doppia cifra. La RivieraBanca riesce comunque a rosicchiare punti e con Saccaggi si porta sotto 57-54. Anche questa volta Faenza non perde la concentrazione, mostrando di voler a tutti i costi vincere. Vico segna il 59-54, Aromando è chirurgico dalla lunetta con un 2/2 e Molinaro segna da dentro l’area. A coronare il break sono ancora Molinaro e Vico firmando il 71-60 ad un minuto dalla fine. Cala il sipario sul match e i Raggisolaris possono iniziare a festeggiare.

RivieraBanca Basket Rimini - Raggisolaris Faenza 60-71 (7-12, 16-22, 22-18, 15-19)

RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Tassinari 18 (4/9, 2/4), Marco Arrigoni 15 (7/11, 0/0), Eugenio Rivali 9 (2/4, 1/1), Andrea Saccaggi 6 (0/3, 2/8), Francesco Bedetti 5 (1/2, 1/5), Stefano Masciadri 5 (1/3, 1/4), Domenico D'argenzio 2 (0/0, 0/0), Tommaso Rinaldi 0 (0/3, 0/2), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/1), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Marco Arrigoni 9) - Assist: 12 (Andrea Tassinari 5)

Raggisolaris Faenza: Giacomo Siberna 18 (5/6, 2/4), Simone Aromando 14 (4/6, 1/5), Sebastian Vico 10 (3/8, 0/5), Marco Petrucci 8 (1/4, 2/7), Thomas Reale 8 (1/2, 2/4), Riccardo Ballabio 7 (2/4, 1/4), Lorenzo Molinaro 6 (3/5, 0/1), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Roberto Rosetti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Simone Aromando 11) - Assist: 12 (Sebastian Vico 5)