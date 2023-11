Serie B: i Blacks ospitano Chieti alla ricerca del riscatto

Non mancheranno le emozioni domani alle 18 al PalaCattani nella sfida tra Blacks e LUX Chieti, scontro tra squadre che vogliono risalire la classifica. Sulla panchina dei faentini ci sarà il debutto di coach Alessandro Lotesoriere, intenzionato a regalare subito una grande soddisfazione ai suoi nuovi tifosi.

I biglietti sono in vendita on line nel circuito Live Ticket e il giorno della partita dalle 17.30 nelle biglietterie del PalaCattani.

L’AVVERSARIO

Una formazione ambiziosa che vuole essere protagonista in campionato puntando alla migliore posizione nei play off. Questa è la descrizione della LUX Chieti, costruita ex novo durante l’estate dopo la discesa dal secondo campionato nazionale, puntando su tanti giocatori di categoria e dal palmares vincente. Un nuovo corso affidato a coach Daniele Aniello, reduce dall’ottimo campionato alla guida di Fabriano portata fino alla finale play off, bravo a trovare subito i giusti automatismi di gioco. Chieti occupa il settimo posto con 11 punti (un punto se lo è visto togliere a causa di una penalizzazione) frutto di cinque vittorie in altrettante gare disputate in casa e di un successo in trasferta.

Il miglior realizzatore dei teatini è l’ala\pivot Edoardo Tiberti (ex di turno insieme a Thomas Reale e a Simone Aromando) nella scorsa stagione a Piombino, che sta viaggiando a 13.7 punti e a 9 rimbalzi di media. Di grande impatto è anche il play argentino Juan Rodriguez Suppi (ex Osimo, C Regionale marchigiana), con ben due campionati nella serie A1 argentina sulle spalle, che segna 11.4 punti di media. Il reparto esterni di Chieti può anche contare sulla qualità del play Roberto Maggio (ex Sant’Antimo), vincitore di molti campionati di serie B, di Maurizio Del Testa (ex Npc Rieti, serie A2), e di Leonardo Ciribeni (ex Ancona), pure loro con un palmares vincente. Completano il reparto la guardia\ala Gabriele Berra, messosi in luce lo scorso anno con la Bakery Piacenza, e il play Thomas Reale.

Sotto canestro insieme a Tiberti ci sono l’esperienza e la fisicità di Alessandro Paesano (ex Real Sebastiani Rieti) che segna di media 10.6 punti e dell’argentino Enzo Cena (ex Taranto) pure lui abbonato alla doppia cifra di punti.

Il roster della Lux è completato dagli under Simone Gelormini (guardia del 2004) e Riccardo Febo (ala del 2004) provenienti dal settore giovanile, dall’ala\pivot 2003 Andrea Leonetti (reduce da una stagione in cui era in doppio tesseramento tra Real Sebastiani Rieti in B e Virtus Valmontone in C Gold marchigiana) e da Loris Masciopinto, guardia ala del 2000 che nella scorsa stagione giocava a Pescara in C Gold.

Raggisolaris e Chieti si sono affrontate soltanto nella stagione 2019/20 conquistando una vittoria per parte.

IL PREPARTITA

“Questi primi giorni di allenamento sono stati molto intensi – spiega coach Alessandro Lotesoriere – e ho visto da parte di tutti grande voglia di lavorare e di fare bene per uscire il prima possibile da questo momento. Domenica affrontiamo Chieti che è una squadra di livello come ha dimostrato con l’importante vittoria ottenuta nella scorsa giornata contro Fabriano, alla quale vorrà dare continuità, cavalcando l’onda del buon momento che sta attraversando. Ha un’ottima guida tecnica perché Aniello ha dimostrato lo scorso anno a Fabriano di essere un allenatore molto preparato e in questa stagione sta facendo vedere di essere uno dei migliori coach della B Nazionale. La LUX è un bel mix tra giocatori d’esperienza che sanno molto bene come ci si deve comportare in questo campionato e altri che vogliono mettersi in mostra per salire di categoria. Il roster è completo in ogni reparto ed inoltre alcuni giocatori non hanno espresso ancora tutto il loro potenziale. Penso ad esempio a Reale, tra l’altro ex di turno, che in A2 ha anche deciso delle partite e in questi primi mesi non ha ancora mostrato tutte le sue qualità. Dovremo giocare una partita attenta in difesa per togliere canestri facili ai nostri avversari, ma soprattutto bisognerà essere pazienti e lucidi nei momenti difficili perché soltanto restando uniti potremo raggiungere il nostro obiettivo”.