Serie B: i Blacks in trasferta a Jesi per dare continuità

Inizia a Jesi una settimana ricca di impegni per i Blacks, in campo tre volte in soli sette giorni. La prima sfida sarà quella in terra marchigiana in programma domani alle 18, poi mercoledì alle 20.30 arriverà al PalaCattani la capolista Ruvo di Puglia. Il trittico terminerà domenica 10 dicembre alle 18 con la trasferta a Bisceglie.

Il match si giocherà al PalaTriccoli di Jesi e sono attesi sugli spalti molti tifosi faentini. La partita sarà anche trasmessa in diretta streaming su LNP Pass.

L’AVVERSARIO

Il bottino di punti ottenuto dalla General Contractor Jesi nelle prime undici giornate è di sei vittorie, lo stesso dei Blacks, e dunque domenica sarà un vero e proprio scontro diretto. I marchigiani hanno allestito anche in questa stagione un roster competitivo che vuole centrare i play off, obiettivo che pare alla portata degli uomini del confermato coach Marcello Ghizzinardi.

Dopo lo spareggio vinto a giugno contro Matelica, Jesi è ripartita da sei conferme, inserendo poi giocatori funzionali al gioco. Sono rimasti in maglia jesina i playmaker Antonio Valentini e Daniele Merletto, la guardia Roberto Marulli, ottimo tiratore da tre punti, e i lunghi Lorenzo Varaschin, miglior realizzatore dei suoi con 14.1 punti di media, e Giacomo Filippini, ex di turno avendo giocato a Faenza nel 2020/21. A loro si aggiunge l’under Emanuele Carnevale, centro del 2004.

Il mercato estivo ha portato la guardia\ala Tommaso Rossi (ex Mestre), secondo realizzatore della General Contractor con 13.7 punti di media, la guardia\ala Giulio Casagrande (ex Fiorenzuola), altro ex di turno che ha vestito la maglia dei Raggisolaris nel 2018/19 e terzo marcatore della squadra con 12.8 punti di media, e la guardia Santiago Bruno. Il roster si completa con la guardia classe 2001 Alessandro Nisi, arrivato dal Maginot Siena dove giocava in D, e dalla guardia del 2004 Joshua Sadi.

In questa prima parte di stagione Jesi ha dovuto convivere con molti infortuni e il più grave è stato quello di Filippini, sostituito durante la sua assenza da Francesco Ihedioha (lo scorso anno alla Virtus Padova), tesserato con un contratto a gettone e fuori dalle rotazioni da quando è rientrato il centro romagnolo: in settimana è passato agli Sting Mantova in serie C lombarda.

Ha salutato Jesi anche Nicola Calabrese, pure lui con un passato a Faenza, scese ad Empoli in B Interregionale.

Quella di domenica sarà la settima sfida tra Raggisolaris e Jesi con i faentini che conducono 5-1.

IL PREPARTITA

“Jesi è una squadra che in casa ha giocato tante partite di alto livello – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere – ed infatti storicamente quel campo ha una grande tradizione grazie anche al calore del pubblico e per vincere occorre una grande prestazione. È una squadra che si passa molto bene il pallone e ha lunghi che sanno giocare bene a pallacanestro e questo è un grande vantaggio anche per gli esterni, perché permette loro di avere meno pressione difensiva. La General Contractor ha dunque tante soluzioni di gioco e anche in difesa è molto attenta.

Noi arriviamo da una settimana molto intensa di lavoro nella quale la squadra ha confermato l’ottimo atteggiamento che aveva già mostrato nei primi allenamenti. Rispetto alla gara con Chieti dovremo essere più attenti in difesa e più precisi in attacco, una situazione alla quale avevamo spesso sopperito con l’aggressività. Ai giocatori chiedo dunque di migliorare questi due aspetti di gioco, perché sarebbe già un bel passo avanti nella nostra crescita”.