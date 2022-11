OraSì, tutto pronto per il derby contro Ferrara

Torna in campo dopo il derby perso lottando fino alla fine a Forlì l’OraSì Ravenna che ospita la Tassi Group Ferrara in un altro derby, che per i giallorossi rappresenta anche l’esordio nella nuova casa del Carisport di Cesena, che ospiterà le ultime cinque partite casalinghe del 2022 della squadra di Coach Lotesoriere.

Si tratta di un altro importantissimo scontro diretto per la squadra di Coach Lotesoriere, che nell’ultima uscita casalinga al Pala De Andrè aveva piegato Nardò trascinata anche da uno splendido palazzetto colorato di giallo e rosso. Ora, anche nella nuova casa, ai giovani ragazzi dell’OraSì serve ancora una volta tutto il sostegno e l’entusiasmo dei tifosi per provare a portare a casa un altro match decisivo per la stagione.

La palla a due è in programma alle ore 17 di domenica 6 novembre al Carisport di Cesena. Arbitri della partita saranno Giacomo Dori di Mirano (VE), Fabio Ferretti di Nereto (TE) ed Edoardo Ugolini di Forlì.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Ci apprestiamo a disputare un'altra gara per noi vitale, dopo quella di due settimane fa contro Nardò. Affrontiamo un avversario in grande crescita e fiducia, che ha sfoderato contro una delle top-four del campionato una prova di altissimo spessore tecnico, tattico, di grinta e di un atletismo incredibile. Non mancherà però da parte nostra la voglia di pareggiare tutte queste voci, e non possiamo pensare ad altro che partire dalla difesa, che dovrà essere l'elemento chiave per noi in queste gare".

"Dopo Nardò chiedo un altro grandissimo sforzo al nostro pubblico, per far si che il fattore campo possa farsi sentire sempre come nell'ultima gara casalinga, dove tutti insieme abbiamo raggiunto una splendida vittoria”.

Le altre partite della 6° giornata di Serie A2 Girone Rosso

Tramec Cento – UEB Gesteco Cividale

Giorgio Tesi Group Pistoia – Staff Mantova

Caffè Mokambo Chieti – Allianz Pazienza San Severo

Umana Chiusi – RivieraBanca Basket Rimini

Apu Old Wild West Udine – Fortitudo Kigili Bologna

HDL Nardò – Unieuro Forlì

La classifica

Unieuro Forlì, Giorgio Tesi Group Pistoia 10, Tramec Cento, Apu Old Wild West Udine 8, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Kigili Bologna 6, Staff Mantova, Allianz Pazienza San Severo, Tassi Group Ferrara 4, Caffè Mokambo Chieti, HDL Nardò, OraSì Ravenna, RivieraBanca Basket Rimini 2, Umana Chiusi 0.

Biglietteria

La biglietteria del Carisport aprirà dalle ore 16 di domenica (così come i cancelli del palazzetto).

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/ Ticket/bkt-ravenna-p-manetti- s-dil-a-r-l-vs-kleb-bkt- ferrara/195753 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero primo anello: 17 euro

Biglietto ridotto (genitore atleta Basket Ravenna): 12 euro

Biglietto ridotto (universitari e over 65): 12 euro

Biglietto ridotto (under 18 e atleta basket giovanile): 5 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna)

Accesso al palazzetto

Ingresso tifosi di Ravenna:

Via G. Ambrosini

Piazzale Paolo Tordi

Ingresso tifoseria ospite:

Via Fausto Coppi

Per raggiungere il Carisport da Ravenna tramite l’E45 si consiglia di prendere lo svincolo per Cesena/Via Emilia. In seguito, alla Rotonda Paul Harris, prendere la terza uscita (via Emilia Ponente/SS9) in direzione Cesena. Proseguire per circa 1,5 km, superare un’altra rotonda prendendo la seconda uscita verso via Cattaneo, quindi, dopo altri 500 m, svoltare a sinistra in viale della Resistenza, poi alla rotonda prendere la terza uscita in via Giuseppe Di Vittorio, per raggiungere poi l’ultima rotonda indicata nella mappa e dirigersi verso il parcheggio in via G. Ambrosini.

Live match

Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass. legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).