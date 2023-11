Serie B, l'Orasi Ravenna ospita Taranto. Coach Bernardi: "Sono fiducioso, dobbiamo invertire il negativo"

La decima giornata di campionato mette di fronte all'Orasi Ravenna la sfida alla CJ Baskjet Taranto. Coach Bernardi è fiducioso che i suoi ragazzi possano invertire il trend negativo.

Coach Bernardi, com’è andata la settimana di allenamenti?

“Abbastanza bene, abbiamo avuto un po' di acciaccati questa settimana però per domenica penso che saremo al completo. Contro Taranto vogliamo fare tutti insieme soltanto una cosa: quella di portare a casa ia partita”.

Si ritorna al PalaCosta per invertire il trend dell’ultimo periodo. Un suo parere?

“Io non sono preoccupato delle ultime sconfitte perché è nell'ordine delle cose che nell’arco di una stagione ci possano essere momento più complicati, anche perché abbiamo giocato partite difficili. Quella di domenica scorsa a Imola è stata una partita difficile, dove abbiamo sbagliato alcune cose e non siamo stati pronti a giocare una battaglia vera, tosta cosa imprescindibile contro squadre che giocano con il coltello fra i denti e che hanno un fattore campo importante. Purtroppo, invece ci siamo un pochino sciolti nel momento decisivo della partita. Questo non va bene, ma sono completamente fiducioso del fatto che tutte queste esperienze verranno immagazzinate in senso positivo dai ragazzi”.?

Domenica scorsa avete sofferto al rimbalzo e Taranto ha un giocatore come Thioune

“Ci siamo allenati tutta la settimana con due priorità a livello tattico, cioè quella di prendere rimbalzi, fare taglia fuori e cercare di perdere meno palloni. Abbiamo fatto delle cose specifiche anche nel 5 contro 5 per incentivare l’attenzione dei ragazzi a queste due situazioni che saranno fondamentali. E dobbiamo assolutamente limitare Thioune che è un giocatore che fa la differenza. Ma Taranto ha altri atleti molto validi come Reggiani, Conte e anche il playmaker Valentini che hanno delle caratteristiche ben precise. Dobbiamo fare una bella partita, ma questo lo sappiamo: quello che vogliamo fare è portare veramente a casa in modo concreto i due punti”.?