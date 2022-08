Serie B: Cambia il programma della preseason della Blacks

Cambia il programma della preseason della Blacks. I neroverdi imposteranno il nuovo calendario in base al cammino in Supercoppa, dove giocheranno da campioni in carica.

Questo il nuovo programma della preseason dei Blacks:

AMICHEVOLI

Sabato 3 settembre ore 18.30 Blacks Faenza – New Flying Balls Ozzano

Giovedì 8 settembre ore 18 Andrea Costa Imola - Blacks Faenza

SUPERCOPPA

Primo turno. Domenica 11 settembre ore 20.30 al PalaCattani: Blacks Faenza – Tigers Cervia