Prima vittoria stagionale per l'OraSì

Arriva al termine di una partita palpitante, per larghi tratti condotta e poi strappata in un finale punto a punto, la prima vittoria stagionale dell’OraSì Ravenna. Davanti al caldissimo pubblico del Pala de Andrè, i ragazzi di Coach Lotesoriere offrono una prova di grande cuore, trascinati da un monumentale capitan Musso da 30 punti (con 8 rimbalzi e 6 assist), e conquistano due punti importantissimi per il prosieguo della stagione battendo l’HDL Nardò per 82-79. Doppia cifra anche per Petrovic, 19 punti con due triple decisive nel finale, Bonacini (13) e Anthony (10) (basketravenna.it).

Ravenna-Nardò, il tabellino

OraSì Basket Ravenna – HDL Nardò 82-79 (22-15, 43-35, 56-50)

Ravenna: Anthony 10, Giordano 1, Musso 30, Bartoli 1, Bocconcelli, Onojaife, Galletti ne, Petrovic 19, Laghi ne, Allegri ne, Bonacini 13, Lewis 8. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Nardò: Parravicini 14, Poletti 16, Baldasso 5, La Torre 2, Ceron 21, Vasl 3, Stojanovic 10, Antonaci ne, Donda, Borra 8. All.: Gennaro Di Carlo. Ass.: Mario Cottignoli, Goran Bjelic.

Arbitri: Marco Rudellat di Nuoro, Marco Marzulli di Pisa e Gabriele Gagno di Spresiano (TV).

Foto basketravenna.it