Prima uscita stagionale per la E-Work Faenza Basket Project: a Castenago sconfitta la PFBroni93 per 74 a 50

La E-Work Faenza scende in campo per la prima volta nella stagione agonista 2021-2022 e, mette subito in mostra, tutti gli insegnamenti che Coach Sguaizer ha impartito in questa prima fase del ritiro preseason. Sul parquet di Castenago le faentine affrontano la PF Broni 93, compagine iscritta al massimo campionato di basket femminile, e dimostrano, nonostante le gravi assenza, di aver già chiara la strada da imboccare. Gioco veloce, scambi costanti e ottima capacità realizzativa.

Ne esce fuori un match gradevole e combattuto dove le ragazze romagnole mettono a segno 74 punti aggiudicandosi tre dei quattro tempi di gioco. Lo scrimmage, gara di apertura della Coppa Ford Stracciari, si gioca con il metodo dello stop al tabellone al termine di ogni frazione. Come detto tre dei quattro parziali sono a favore di Faenza, 26-13 il primo, 17-8 il secondo e 19-14 il quarto. Solo nel terzo tempo Broni ha la meglio per 15 a 12.

Come recita la nota dell'Ufficio Stampa della Faenza Basket Project rotazioni accorciate per Sguaizer, che deve fare a meno di Manzotti, Castello e Morsiani. Ma il quintetto iniziale composto da Cupido, Policari, Davis, Llorente, Pallas non è da meno. Le ospiti, dal canto loro, prive di Bestagno, Albano e Castelli, rispondono con Mazza, Galbiati, Perisa, Dedic e Krivacevic. Ma evidentemente la assenze delle ospiti, alla fine dei conti, risultano più gravi e decisive.

Al termine del match il coach di Broni analizza il match dalle colonne del sito ufficiale del Club: “Sapevamo che Faenza sarebbe stata più squadra e più avanti sul piano della condizione - spiega Andrea Castelli - ma in queste primissime partite di stagione vanno valutati i singoli quarti". Sottolineando, con molta lucidità, la consapevolezza di essere: "Molto indietro su diversi fronti".