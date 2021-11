Basket, i Raggisolaris Faenza ospitano Montegranaro

Squadra in casa

Squadra in casa Raggisolaris Faenza

Dopo la sconfitta contro Teramo arriva il secondo impegno consecutivo casalingo per i Raggisolaris che domenica 28 novembre, palla a due alle 18.00, riceveranno al Pala Cattani la Sutor Montegranaro. Entrambe le squadre giocheranno con un nastrino rosso sulle canotte in segno dell’adesione alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, iniziativa promossa dalla Lega Nazionale Pallacanestro che coinvolgerà tutte le formazioni di serie A2 e di serie B.

La Sutor è stata costruita a fine estate dopo l’ufficialità del ripescaggio in B che ha annullato la retrocessione della scorsa stagione, con la dirigenza che ha puntato su un roster giovane affidandolo a Massimiliano Baldiraghi, tecnico dalla lunga esperienza in serie B. La classifica di Montegranaro al momento è deficitaria ma non deve ingannare perchè i ragazzi di Baldiraghi hanno sempre dato filo da torcere a tutte le avversarie affrontate. Faenza dovrà stare molto attenta ed offrire un ottima prestazione se vuole portare a casa la vittoria.

Appuntamento al Pala Cattani, palla a due alle 18.00.