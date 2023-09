Raggisolaris: Iniziano i campionati dell'Academy, la prima a scendere in campo è la divisione Regionale 1

Finalmente si gioca! L’attività della Raggisolaris Academy è iniziata da alcune settimane con allenamenti e tornei, ma da questo fine settimana partiranno ufficialmente i campionati. Il primo a scendere in campo sarà il Gruppo College nel campionato di Divisione Regionale 1 (la vecchia serie D), ragazzi che giocheranno anche in Under 20 Silver e in Under 19 Gold. L’Academy parteciperà anche all’Under 17 Eccellenza, all’Under 17 Silver, all’Under 15 Eccellenza, all’Under 15 Silver, all’Under 14 Elite, all’Under 14 Silver, all’Under 13 Elite, all’Under 13 Silver e al campionato Esordienti. Ovviamente non manca il minibasket e il Baby Basket con i corsi di Faenza, Barbiano, Solarolo, Cotignola e Modigliana.

“Stiamo vivendo la nuova stagione con grande entusiasmo – afferma Francesco Comastri, coordinatore tecnico del settore giovanile e responsabile dello sviluppo individuale dei giocatori dall’Under 13 all’Under 20 – e con il giusto spirito che sarà fondamentale per lavorare nel migliore dei modi nonostante l’alluvione dello scorso maggio e la tragedia che ha colpito Alessandro ad agosto.

Per prima cosa voglio ringraziare la società che non si riempie la bocca con la parola progetto, ma dimostra di avere voglia di fare, investendo in maniera importante per crescere anno dopo anno e questo è davvero un nostro punto di forza. Fondamentale è anche l’apporto e il calore che riceviamo dalle famiglie, sempre al nostro fianco in ogni attività ed entusiaste proprio come i ragazzi, e ovviamente ringraziamo i nostri tesserati che si allenano e giocano sempre con il sorriso, divertendosi e imparando. Questo spirito è fondamentale per unire l’Academy con la prima squadra e per creare un legame che è sempre più importante come dimostrano i ragazzi che militano sia in serie B Nazionale che nelle giovanili.

Per questo motivo è nata la Divisione Regionale 1, un campionato difficile che ci apprestiamo ad affrontare per la prima volta, ma che servirà ai ragazzi per crescere e ad iniziare a capire il mondo della pallacanestro seniores. avendo come obiettivo quello di raggiungere la prima squadra. Questo gruppo, composto da due ragazzi del 2002 uno del 2004 e da 2005 e 2006, giocherà anche nell’Under 19 Gold, dove vogliamo dare continuità agli ottimi risultati della scorsa stagione, e anche nell’Under 20 Silver, altro torneo in cui vogliamo farci valere.

La seconda novità importante è la nascita dell’Under 17 Eccellenza che ci permette di partecipare a tutti i campionati Eccellenza tranne quello di DNG, che puntiamo a raggiungere tra qualche anno. L’Under 17 Eccellenza come l’Under 15 Eccellenza è un torneo prestigioso ma molto duro, che dovremo affrontare con la giusta determinazione e provare ad essere sempre competitivi.

Stesso obiettivo per i campionati Elite e per quelli Silver, dove puntiamo a far divertire e a far migliore i nostri ragazzi, e per gli Esordienti, dove faremo crescere i 2012 e 2013. Sarà quindi una annata sportiva entusiasmante ed impegnativa e non vediamo l’ora di scendere in campo”.