Raggisolaris Academy: Sconfitta all'esordio contro Imola

Debutto tutto sommato positivo per la Raggisolaris Academy, alla prima partita in un campionato seniores, nonostante la sconfitta. I giovani faentini si fanno valere contro la Grifo Imola, rientrando in partita nel terzo quarto dopo aver avuto un piccolo calo nel secondo.

Nel finale la lotta punto a punto non sorride alla squadra di coach Pio, ma resta comunque una prestazione positiva in vista di una stagione che si preannuncia molto lunga ed intensa.

L’Academy ritornerà in campo venerdì alle 21.15 in casa dei Tigers Villanova.

Raggisolaris Academy 73 - Grifo Imola 78 (15-21; 32-43; 48-53)

FAENZA: Rosetti 7, Marabini 7, Naccari 18, Belmonte 7, Merendi, Caramella 6, Ravaioli 7, Ballarin 14, Ndiaye 1, Bendandi, Santandrea 6, Garavini. All.: Pio

IMOLA: Barbieri A. 16, Zaccherini 4, Barbieri S. 2, Piazza 8, Poggi, Laghi 17, Franchi, Barbisan 3, Carbone 7, Conti, Pirazzini 7, Syla 14. All.: Pietrantonio