Raggisolaris: ufficiale la data del recupero del derby contro Cesena

Tornano in campo i Raggisolaris Faenza, che dopo lo stop casalingo contro Roseto, saranno di scena al Carisport di Cesena, mercoledi 16 febbraio alle 20.30, nel derby contro i Tigers gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno rinviata per alcune positività al Covid-19 lo scorso 6 febbraio.

Questo il nuovo calendario dei Raggisolaris:

Domenica 20 febbraio ore 18: Npc Rieti – Raggisolaris

Domenica 27 febbraio ore 18: Raggisolaris – Luiss Roma Mercoledì 2 marzo ore 20.30: Raggisolaris – Civitanova Marche Domenica 6 marzo ore 18: Raggisolaris – Real Sebastiani Rieti Domenica13 marzo ore 18: Raggisolaris – Rimini Mercoledì 16 marzo ore 20.30: Cesena – Raggisolaris

Domenica 20 marzo ore 18: Teramo – Raggisolaris

Domenica 27 marzo ore 18: Montegranaro – Raggisolaris Domenica 3 aprile ore 18: Raggisolaris – Imola Domenica 10 aprile ore 18: Giulianova – Raggisolaris Domenica 17 aprile ore 18: Raggisolaris – Senigallia Domenica 24 aprile ore 18: Jesi – Raggisolaris

Domenica 1 maggio ore 18: Raggisolaris – Ozzano

Domenica 8 maggio ore 18: Civitanova Marche - Raggisolaris