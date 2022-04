Serie B: I Raggisolaris battono Senigallia e vedono i play-off

Serata magica al PalaCattani. I Raggisolaris vincono la sesta partita consecutiva e si rilanciano nella corsa play off, distanti ora soltanto due punti: si preannuncia quindi una stupenda volata lunga tre partite. La vittoria con Senigallia, confermatasi un’ottima squadra, è frutto del carattere del gruppo, bravo a restare sempre concentrato anche nei momenti più difficili e a mostrare grande lucidità nel finale. Il successo di due lunghezze permette inoltre di ribaltare il -1 dell’andata e dunque una Pasqua migliore non poteva proprio esserci.

Senigallia ha un approccio migliore alla partita ed infatti aggredisce subito i Raggisolaris con un’ottima difesa e un attacco ficcante, come dimostra il 16-8 dopo soli cinque minuti. Faenza fatica invece a trovare la via del canestro ed infatti ben 7 punti consecutivi della rimonta fino al 17-20, vengono segnati dalla lunetta. La prima reazione arriva grazie alle triple di Poggi e di Reale per il 31-32, ma basta un calo di tensione per permettere alla Goldengas di portarsi all’intervallo sul 37-32.

Nel secondo tempo si vedono i veri Raggisolaris, attenti e aggressivi su ogni pallone ed infatti cambia l’inerzia. Ballabio firma il sorpasso sul 45-44, dando il via ad un match punto a punto all’insegna dell’equilibrio, decisosi soltanto nel finale. Faenza prova l’allungo con Petrucci a 2’19’’ dalla fine sul 62-59, ma Senigallia risponde dalla lunetta con Gnecchi e così il vantaggio diventa di un solo punto: 64-63.

A 12’’ dalla fine ecco l’episodio chiave. La pressione difensiva faentina porta Giacomini a perdere palla poi nell’azione successiva la Goldengas commette fallo sistematico su Poggi. A 5’’ dalla fine il pivot segna il primo libero e sbaglia il secondo (65-63), Calbini cattura il rimbalzo e prova il contropiede, ma la sua conclusione viene stoppata. Il PalaCattani può così esultare.

Raggisolaris Faenza - Goldengas Senigallia 65-63 (17-22, 15-15, 16-11, 17-15)

Raggisolaris Faenza: Simone Aromando 22 (7/14, 0/4), Giovanni Poggi 16 (3/8, 1/3), Giacomo Siberna 9 (3/5, 1/3), Riccardo Ballabio 6 (3/3, 0/0), Marco Petrucci 4 (1/3, 0/1), Sebastian Vico 3 (1/10, 0/0), Thomas Reale 3 (0/0, 1/5), Lorenzo Molinaro 2 (1/2, 0/1), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0), Roberto Rosetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 - Rimbalzi: 52 19 + 33 (Simone Aromando 23) - Assist: 11 (Marco Petrucci 4)

Goldengas Senigallia: Filippo Giannini 15 (4/5, 2/7), Marco Giacomini 14 (2/3, 1/7), Lorenzo Calbini 8 (3/4, 0/4), Alberto Bedin 7 (3/4, 0/0), Francesco Gnecchi 7 (2/4, 1/1), Luca Bedetti 4 (2/6, 0/4), Lorenzo Varaschin 4 (2/6, 0/0), Filippo Cicconi massi 4 (2/6, 0/1), Davide Terenzi 0 (0/0, 0/0), Davide Rossini 0 (0/0, 0/0), Giammarco Giuliani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 28 6 + 22 (Luca Bedetti 9) - Assist: 14 (Marco Giacomini 5)