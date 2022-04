Serie B: I Raggisolaris battono Imola e porta a casa il derby

Il derby è dei Raggisolaris. I faentini centrano la quarta vittoria consecutiva superando l’Andrea Costa Imola in un PalaCattani vestito a festa. Un successo che vale doppio, perché oltre ai due punti, è stato impattato il -7 dell’andata. Prima del match il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha premiato il capitano Petrucci per le 100 presenze in maglia Raggisolaris: un riconoscimento che lo ha caricato vista l’ottima prestazione.

Il match non delude le attese sin dalla palla a due, con i Raggisolaris che fanno subito la voce grossa andando sul 12-4, ma Imola trova presto l’antidoto per bloccare la fuga faentina. Grazie ai contropiede e all’aggressività difensiva ricuce prima il gap sul 15-19 di fine quarto poi passa a condurre, approfittando anche di qualche errore di troppo al tiro dei padroni di casa. Il mattatore diventa così Corcelli, che con tre triple negli ultimi minuti, propizia il 39-33 imolese dell’intervallo.

Nonostante il predominio a rimbalzo (61-36 è la statistica finale), i Raggisolaris non riescono ad imporre il loro gioco per colpa anche dei tanti errori, ma quando si accende la scintilla il derby si tinge di neroverde. Petrucci e Siberna segnano canestri d’oro e impattano sul 53-53 mandando in confusione l’Andrea Costa poi sale in cattedra Poggi. Il pivot realizza il canestro del 62-57 e fa ancora meglio con il gioco da tre punti del 65-59 ad un minuto dalla fine. Imola prova l’assalto finale senza fortuna e così Vico dalla lunetta segna il 2/2 del 67-60 facendo esplodere di gioia il PalaCattani.

Raggisolaris Faenza - Andrea Costa Imola 67-60 (19-15, 16-24, 13-10, 19-11)

Raggisolaris Faenza: Giovanni Poggi 15 (4/7, 2/6), Sebastian Vico 11 (3/7, 1/5), Lorenzo Molinaro 10 (5/8, 0/2), Simone Aromando 8 (3/10, 0/1), Marco Petrucci 8 (4/7, 0/4), Thomas Reale 6 (0/1, 2/4), Riccardo Ballabio 5 (1/3, 1/4), Giacomo Siberna 4 (0/2, 1/2), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0), Alesssandro Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 11 - Rimbalzi: 61 18 + 43 (Simone Aromando 23) - Assist: 19 (Sebastian Vico 6)

Andrea Costa Imola: Nunzio Corcelli 17 (3/7, 3/8), Carlo Trentin 16 (6/11, 1/3), Alessandro Vigori 11 (4/9, 0/4), Kevin Cusenza 8 (3/4, 0/3), Emanuele Trapani 5 (1/6, 0/2), Tommaso Carnovali 3 (0/2, 1/8), Nicola Calabrese 0 (0/0, 0/2), William luca Wiltshire 0 (0/0, 0/0), Giacomo Guidi 0 (0/0, 0/0), Matteo Fussi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 36 5 + 31 (Emanuele Trapani 9) - Assist: 16 (Emanuele Trapani 11)