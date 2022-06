Raggisolaris Faenza: Francesco Comastri è un nuovo allenatore della Raggisolaris Academy

La squadra di allenatori della Raggisolaris Academy si rinforza con Francesco Comastri, tecnico molto conosciuto e preparato che da anni lavora con i giovani ottenendo ottimi risultati.

Nato a Bologna il 12 agosto 1987, ma con ?sangue faentino? essendo sua mamma di Faenza, Comastri inizia ad allenare a 21 anni dopo aver giocato nel settore giovanile della Fortitudo Bologna dove raggiunge sette finali nazionali. La su prima esperienza è alla Antal Pallavicini Bologna poi passa alla BSL San Lazzaro, diventando anche responsabile del settore giovanile. Nel club resta molte stagioni allenando dall?Under 13 all?Under 19 comprese le squadre d?Eccellenza, ricoprendo anche il ruolo di vice in C Gold. Con il club bolognese conquista tre finali nazionali da capo allenatore e altrettante come membro dello staff tecnico.

Nel 2015 completa il percorso formativo FIP diventando allenatore nazionale. Nella Raggisolaris Academy sarà il coordinatore tecnico del settore giovanile e il responsabile dello sviluppo individuale dei giocatori dall?Under 13 all?Under 19. Inoltre allenerà l?Under 13 Elite.

?Sono molto motivato da questa nuova avventura ? spiega Comastri ? e il mio obiettivo è di far crescere l?Academy affiancando Cristian Fabbri per creare una struttura solida in modo da dare continuità all?ottimo lavoro svolto in questi anni. Tra i punti di forza dell?Academy ci sono l?entusiasmo e la voglia di crescere, fondamentali per costruire un progetto importante legato ai giovani, senza dimenticare le ambizioni e gli investimenti che ogni anno vengono fatti. Credo sia un ottimo ambiente per lavorare e non vedo l?ora di iniziare?.