Serie B: I Raggisolaris ospitano Jesi per chiudere l'anno in bellezza

Si preannuncia davvero interessante il debutto in panchina di Luigi Garelli. Domenica 19 dicembre, al PalaCattani, arriva l’Aurora Jesi, formazione dal grande potenziale e con una classifica che non rispecchia il suo reale valore. I marchigiani vogliono infatti migliorare l’attuale bottino di soli 5 punti (un punto se lo sono visti togliere per il ritardo di un pagamento FIP) e di sicuro a Faenza giocheranno una grande partita. Le motivazioni non mancano neanche ai Raggisolaris, perché vogliono chiudere il 2021 con una vittoria e allungare la striscia vincente al PalaCattani.

L’AVVERSARIO - Una vera e propria società storica della pallacanestro italiana farà visita domenica alle 18.00 ai Raggisolaris. L’Aurora Jesi è infatti un club che ha militato dalla stagione 1997/98 al 2018/19 in serie A2, vincendo anche la Coppa Italia nel 2007/08, con una parentesi nella massima serie nel 2003/04. Dal 2019 è invece in serie B, campionato in cui quest’anno sta faticando come dimostra la classifica, anche se può contare su un roster davvero di ottimo livello.

I problemi maggiori sono stati ad inizio stagione quando è arrivato un punto di penalizzazione per il ritardo di un pagamento alla FIP (Jesi ha infatti 5 punti in classifica, ma anche una gara in meno disputata, quella a Rimini che si recupererà il 23 dicembre) e l’esonero ad inizio novembre di coach Massimo Meneguzzo, che ha visto la promozione del vice Francesco Francioni a capo allenatore.

Da quel giorno è iniziato un nuovo percorso che ha visto Jesi alternare buone prestazioni ad altre sottotono e per dare ancora maggior alternative tattiche all’allenatore, la dirigenza ha acquistato il play\guardia Flavio Gay, arrivato da Capo d’Orlando (A2) e visto ai Raggisolaris nella prima parte della stagione 2018/19, e la guardia classe 2000 Simone Rocchi, giunto da Cividale.

L’organico jesino ha davvero tanta esperienza e qualità con il centro Mirko Gloria che è il miglior realizzatore con 13.7 punti di media ai quali aggiunge 10 rimbalzi, seguito da Mattia Magrini (12.8), ottimo tiratore da tre punti e con tanti anni sulle spalle in serie B. Di grande impatto è Massimiliano Ferraro (10.4 punti di media) che abbina punti a rimbalzi. La cabina di regia è invece affidata ad Antonio Valentini e a completare il reparto senior degli esterni c'è Matteo Fioravanti, giocatore di categoria con una lunga esperienza in serie B.Il reparto under oltre a Rocchi, annovera le ali pivot Daniele Cocco (2001) e Giorgio Calvi (2000), terzetto che può garantire minuti importanti, oltre alle guardie del 2003 Rezart Memed e Alex Ginesi.

Aurora Jesi e Raggisolaris si sono affrontate soltanto nella stagione 2019/20: all’andata vinsero i faentini 93-78 il match giocato al PalaCattani, mentre al ritorno ad esultare furono i marchigiani (77-68).

IL PREPARTITA - “Jesi ha fatto inserimenti importanti nelle ultime settimane – sottolinea Luigi Garelli, al debutto domenica sulla panchina faentina – mettendo nel roster giocatori validi come Gay e Rocchi, arricchendo così un organico che già poteva contare su elementi come Magrini e Gloria. È una squadra molto completa e pericolosa a livello offensivo avendo tante bocche da fuoco. Noi dovremo interpretare una buona partita soprattutto a livello mentale, perché tatticamente abbiamo potuto fare ben poco in questi pochi giorni. Dovremo crederci per tutti i quaranta minuti e mettere in campo tanta intensità dal punto di vista difensivo, mentre in attacco bisognerà essere più sereni e distesi: ai ragazzi chiedo di provare anche giocate azzardate e che giochino senza pensare troppo. Inoltre dovremo essere bravi a non abbatterci se subiremo dei canestri frutto del talento dei nostri avversari, perché Jesi ha giocatori di grande qualità che possono sempre inventarsi la giocata. Sono certo che interpreteremo bene questo match e che proveremo a vincere tutti insieme mostrando quello spirito che ho chiesto ai giocatori durante il primo colloquio che ho avuto con loro”.