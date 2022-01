Serie B: I Raggisolaris cominciano l'anno contro la New Flying balls Ozzano

Sabato 8 gennaio, palla a due alle 20.30, i Raggisolaris Faenza saranno ospiti della New Flying Balls Ozzano nella prima sfida del 2022.

Sarà una sfida complicata per i neroverdi, contro una squadra partita in estate lontana dalle luci dei riflettori ed esclusa dai pronostici riguardanti i play off. I Bolognesi, però, hanno dimostrato di essere attrezzati per entrare tra le prime otto del girone, come dimostrano i 16 punti in classifica, frutto di 5 vittorie casalinghe e di 3 esterne.

Un risultato non scontato, se si pensa che questa estate c’è stata una vera e propria rivoluzione in panchina con l’addio di Federico Grandi, ad Ozzano dal 2013 al 2021 e capace di portare la squadra dalla C Regionale alla B, e l’arrivo di Giuliano Loperfido, all’esordio nel terzo campionato nazionale. Un tecnico subito calatosi nella realtà ozzanese e capace di guidare al meglio un roster ricco di talento.

Il miglior realizzare dei New Flying Balls è una vecchia conoscenza del PalaCattani, Dimitri Klyuchnyk, ex Raggisolaris come Riccardo Iattoni e Gioacchino Chiappelli, che con 17.5 punti di media è anche il migliore marcatore del girone C. Viaggiano in doppia cifra anche la 20enne guardia\ala Alessandro Ceparano, under di valore da 12.5 punti a gara, l’esperto playmaker Simone Bonfiglio (12.3), l’ala Gioacchino Chiappelli (10.4) e la guardia Simone Lasagni (10).

Esperienza la portano anche il playmaker Matteo Folli e l’ala Riccardo Iattoni, da anni in serie B. Nel reparto under ci sono invece il playmaker Marco Barattini (2000), il play\guardia Jacopo Landi (2004), l’ala Nicola Cisbani (2004), l’ala\pivot Riccardo Galletti (2003) e il centro Nemanja Misljenovic (2001).

Ozzano – Raggisolaris sarà anche la sfida degli ex, perché oltre ai tre che hanno vestito la canotta manfreda, c’è anche Morara che nel 2018 ha conquistato la promozione in B con Ozzano restandovi fino al 2020.

Quella di sabato sarà la settima sfida tra le due squadre tra C Silver e serie B, con i faentini che conducono 4-2.