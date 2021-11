Basket Serie B: I Raggisolaris in trasferta a Rieti

Seconda trasferta consecutiva per i Raggisolaris, domenica alle 18.00, in casa della Real Sebastiani Rieti, capolista del girone C con cinque vittorie ottenute in sei gare.

La Real Sebastiani è stata costruita per conquistare la promozione e proprio giocatori dalla lunga esperienza in A2 sono l’elemento chiave della squadra di coach Alessandro Finelli, anche lui con buoni risultati raccolti nel secondo campionato nazionale.

I migliori realizzatori dei reatini sono l’ala/pivot Federico Loschi, con 18.2 punti di media, e il play/guardia Andrea Traini (14.7). Insieme a Klaudio Ndoja, alla Virtus Bologna nel 2016/2017 e out domenica per infortunio, Loschi e Traini sono gli unici confermati rispetto alla passata stagione.

Il resto della squadra è composto dagli under Omar Dieng (2000), Lorenzo Piccin (2002), Roman Tchintcharauli (2002) e da un notevole cast di giocatori già protagonisti in A2. Nella squadra laziale viaggiano in doppia cifra di media punti anche l’ala/pivot Mario Ghersetti (14.2) e la guardia Marco Contento (13.2). Qualità ed esperienza caratterizzano anche la cabina di regia, con Nicolas Stanic e Alessandro Piazza, altro elemento che ha costruito la propria carriera in A2 come l’ala grande Alberto Chiumenti, ex capitano dell’OraSì Ravenna.

Quella con i Raggisolaris sarà la prima gara che la Real Sebastiani disputerà con i tifosi sugli spalti. Il PalaSojourner è infatti inagibile al pubblico e così da domenica la squadra giocherà le gare interne nella tensostruttura di Valmontone, impianto da 260 posti.

“La Real Sebastiani è una delle squadre più forti e in forma del campionato – sottolinea Iacopo Monteventi, secondo assistente dei Raggisolaris - come testimoniano le quattro vittorie consecutive che le hanno permesso di agguantare il primo posto in classifica. È molto pericolosa in tutte e due le metà campo e soprattutto in quella offensiva ed infatti ha uno dei migliori attacchi del girone. Inoltre è molto abile a trovare sempre l’uomo libero grazie all’esperienza dei suoi playmaker che hanno un lungo passato nelle categorie superiori. Il suo reparto esterni è guidato da playmaker esperti come Stanic e Piazza, bravi ad innescare i tiratori da tre come Loschi e Contento, mentre nel settore lunghi c’è un mix di giocatori giovani ed esperti come Ghersetti, Chiumenti e Ndoja: tutti e tre hanno giocato tanti anni in A2. Siamo pronti per questa gara e giocheremo la migliore partita possibile per limitare il loro attacco”.