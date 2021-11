Un'ottima Faenza conquista la vittoria, battuta Montegranaro

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Raggisolaris Faenza

Grazie ad un’ottima prova del collettivo, i Raggisolaris Faenza superano la Sutor Montegranaro giocando un match attento in cui non perdono mai la lucidità. Tutti i giocatori sono stati a turno protagonisti, dando un contributo importante al successo.

Nel primo quarto è sotto canestro dove i Raggisolaris dettano legge grazie a Poggi e ad Aromando, bravi a propiziare il primo allungo sul 12-4 a suon di punti e rimbalzi. Montegranaro reagisce e approfitta di alcune palle perse di troppo dei faentini, passando in vantaggio grazie ai tiri liberi di Masciarelli per il 23-22. Bastano però pochi minuti ai Raggisolaris per riordinare le idee e riprendere l’inerzia e grazie alla solita difesa toccano il 40-29 con un canestro di Ugolini.

È proprio l’intensità difensiva a fare la differenza nel terzo periodo. La Sutor segna soltanto 2 punti nei primi 5 minuti, mentre l’attacco faentino trova sempre soluzioni ficcanti, con Petrucci che regala il 47-35, segnando la prima tripla del match dei suoi. Il vantaggio continua ad aumentare minuto dopo minuto, perché coach Serra trova tutte le giuste contromisure bloccando le bocche da fuoco marchigiane. Ugolini segna il 57-37 poi la Sutor ha l’ultimo sussulto e si porta sotto 44-57, ma a chiudere i conti sono Vico con tre tiri liberi e Petrucci con l’ennesima tripla della sua gara firmando il 65-46 a 5’ dalla sirena finale.

Raggisolaris Faenza - Sutor Montegranaro 80-59 (20-13, 20-18, 17-8, 23-20)

Raggisolaris Faenza: Simone Aromando 17 (4/9, 0/1), Giovanni Poggi 13 (6/10, 0/0), Sebastian Vico 11 (4/9, 0/0), Marco Petrucci 9 (0/0, 3/5), Pietro Ugolini 9 (3/4, 1/2), Thomas Reale 7 (2/3, 1/4), Giacomo Siberna 7 (2/4, 1/3), Riccardo Ballabio 4 (2/5, 0/3), Marco Morara 3 (1/1, 0/1), Roberto Rosetti 0 (0/0, 0/0), Alesssandro Bianchi 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Simone Aromando 12) - Assist: 22 (Sebastian Vico 6)

Sutor Montegranaro: Dario Masciarelli 14 (5/10, 0/1), Giorgio Galipò 14 (3/6, 2/5), Riccardo Crespi 8 (4/7, 0/1), Matteo Botteghi 5 (1/2, 1/2), Alessandro Alberti 5 (1/3, 1/1), Kirill Korsunov 5 (0/2, 1/2), Giuseppe Angellotti 3 (0/2, 1/3), Alessio Mariani 3 (0/0, 1/1), Marco Murabito 2 (1/4, 0/3), Matteo Barbante 0 (0/0, 0/0), Claudio Malloni 0 (0/0, 0/0), Leonardo Verdecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 8 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Dario Masciarelli , Matteo Botteghi 7) - Assist: 12 (Giorgio Galipò 5)