Serie B Nazionale: I Blacks sparano a salve e cadono in casa della Virtus Padova

Serata da dimenticare per i Blacks in casa della Virtus Padova. Le basse percentuali offensive, soprattutto da tre punti, e la mancanza di lucidità in alcuni momenti della gara, costano caro, ma per fortuna giovedì a Taranto nel turno infrasettimanale ci sarà già la possibilità di riscattarsi.

I Raggisolaris litigano sin dai primi minuti con il canestro, costruendo buoni tiri senza però riuscire mai a finalizzarli. Padova parte sul 6-0 poi soffre a rimbalzo, ma nonostante ciò i Blacks ricuciono il gap soltanto fino al 12-16, arrivando sul 15-21 alla fine del primo quarto. Scanzi porta i suoi sul 28-17 e ancora una volta Faenza risponde attaccando con buone trame offensive, ma in attacco non è giornata. Galassi regala il 24-30 poi coach De Nicolao ‘alza’ il quintetto e Padova inizia a fare la differenza a rimbalzo, arrivando al riposo lungo avanti 39-29.

Il copione non cambia neanche nel terzo quarto. I Blacks ci provano, Padova mantiene i nervi saldi e mantiene costantemente un vantaggio intorno ai dieci punti. Nel finale manca un po’ di lucidità dovuta alla stanchezza e i veneti prendono il largo toccando il massimo vantaggio di 70-54.

Pallacanestro Virtus Padova - Blacks Faenza 76-61 (21-15, 18-14, 15-15, 22-17)

Pallacanestro Virtus Padova: Andrea Scanzi 22 (4/12, 1/5), Giacomo Cecchinato 14 (3/4, 2/6), Michele Ferrari 11 (5/8, 0/0), Corrado Bianconi 9 (2/2, 0/2), Michele Antelli 7 (2/5, 0/0), Lorenzo Molinaro 6 (3/7, 0/1), Federico Schiavon 3 (0/0, 1/3), Federico Osellieri 2 (1/2, 0/0), Marco Ius 2 (0/0, 0/1), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Aaron Guevarra 0 (0/0, 0/0), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 31 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Lorenzo Molinaro 15) - Assist: 5 (Michele Antelli 3)

Blacks Faenza: Simone Tomasini 16 (6/8, 0/3), Marco Petrucci 11 (3/4, 1/5), Simone Aromando 10 (4/13, 0/2), Giacomo Siberna 7 (2/5, 1/4), Francesco Papa 6 (1/4, 0/1), Sebastian Vico 4 (2/3, 0/5), Luca Galassi 3 (0/1, 1/5), Giovanni Poggi 2 (1/5, 0/2), Andrea Pastore 2 (0/2, 0/1), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Simone Aromando 6) - Assist: 1 (Simone Tomasini 1)