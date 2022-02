Serie B: I Raggisolaris cadono a Rieti. Al PalaSojourner vince la Kienergia

Non basta un ottimo terzo quarto ai Raggisolaris per giocarsi fino all’ultimo il match in casa della Kienergia Rieti. Decisivo è un primo tempo negativo, dove la squadra non brilla soffrendo in attacco e in difesa. Ora l’obiettivo è rivolto a domenica prossima quando arriverà al PalaCattani la Luiss Roma, primo di quattro impegni consecutivi casalinghi da sfruttare al meglio.

Rieti parte forte portandosi sul 13-1, i Raggisolaris non riescono a reggere l’urto e arrivano all’intervallo sotto 21-41, venendo traditi dalla difesa e dall’attacco. La reazione arriva al rientro in campo dove la squadra mostra il suo vero volto, recuperando il gap fino al 42-50 (29’) grazie ad un canestro di Aromando. Il match è ufficialmente riaperto, con i faentini che continuano a lottare a testa bassa, ma sul 46-54, Rieti ha una reazione da grande squadra confezionando un break di 23-2 per il 67-48 che risulta decisivo. I Raggisolaris lottano fino all’ultimo, ma questa volta non riescono a riaprire i giochi.

Kienergia Rieti - Raggisolaris Faenza 72-60 (23-10, 17-11, 14-23, 18-16)

Kienergia Rieti: Marco Timperi 17 (5/12, 1/3), Giorgio Broglia 14 (6/10, 0/0), Edoardo Tiberti 13 (6/13, 0/1), Francesco Papa 11 (3/4, 1/2), Filippo Testa 6 (0/2, 1/6), Michele Antelli 6 (3/5, 0/4), Maurizio Del testa 5 (0/0, 1/3), Manuel Saladini 0 (0/2, 0/2), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0), Milos Vujanac 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Giorgio Broglia 10) - Assist: 14 (Michele Antelli 5)

Raggisolaris Faenza: Giovanni Poggi 15 (6/9, 0/5), Sebastian Vico 12 (2/10, 2/6), Riccardo Ballabio 10 (5/9, 0/1), Simone Aromando 9 (3/7, 1/2), Thomas Reale 6 (1/3, 1/3), Lorenzo Molinaro 5 (1/3, 1/3), Giacomo Siberna 3 (1/4, 0/1), Marco Petrucci 0 (0/0, 0/1), Pietro Ugolini 0 (0/1, 0/0), Alesssandro Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 14 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Giovanni Poggi 11) - Assist: 13 (Marco Petrucci 4)