Raggisolaris Faenza: Ufficiale la risoluzione contrattuale con Marco Morara

Movimenti in casa Raggisolaris Faenza. La squadra faentina ha deciso di accontentare la volontà di Marco Morara e rescindere il contratto. Ecco il comunicato della società:

"Si comunica che Marco Morara non è più un giocatore dei Raggisolaris. La società ha assecondato la richiesta di risolvere il suo contratto in essere. I Raggisolaris augurano le migliori fortune a Marco per il prosieguo della sua carriera".