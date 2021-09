Ravenna Basket, sconfiitta nell'amichevole contro Fabriano

Test infrasettimanale per l'OraSì Ravenna al PalaCosta contro la Janus Fabriano, squadra inserita nello stesso girone dei giallorossi. L'amichevole, disputata a porte chiuse e su buoni ritmi, ha visto l’OraSì finalmente al completo cercare nuovi assetti e nuovi equilibri in vista dell'esordio in campionato.

Orasì Ravenna-Janus Fabriano, la partita

Il risultato finale (84-88) ha premiato gli ospiti, con i giallorossi che hanno ampliato le rotazioni e tenuto bene il campo soprattutto nella prima parte. È stata l’occasione per coach Lotesoriere per favorire l'inserimento di chi, come Lewis Sullivan, è in gruppo solo da una settimana e, per tutta la squadra, di mettere altri minuti nelle gambe dopo le gare di Supercoppa. Le due squadre si ritroveranno di fronte sabato 25, a campi invertiti, per quella che sarà l'ultima uscita prima dell'inizio del campionato, previsto per domenica 3 ottobre (Basket Ravenna).