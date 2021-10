OraSì, al via la vendita dei biglietti per la gara contro Verona

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa, la quarta su quattro gare, l’OraSì Ravenna ritorna subito a giocare davanti al proprio pubblico per la quinta giornata del campionato LNP di Serie A2. L’appuntamento è per domenica 31 ottobre alle ore 18.00 al Pala De André contro la Tezenis Verona, una delle big del girone rosso, per una sfida sempre affascinante che torna dopo due anni.

Ravenna-Verona, modalità d'acquisto dei ticket

La prevendita dei biglietti è attiva presso la sede del Basket Ravenna (viale della Lirica 21) nei seguenti orari: mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00, sabato dalle 9.30 alle 11.00.

Domenica i botteghini del Pala De André apriranno alle ore 16.00.

La prevendita è operativa anche online sul portale vivaticket.com fino alle ore 16.00 di domenica (al costo del biglietto vanno aggiunti i diritti di prevendita). I prezzi sono:

POLTRONA CENTRALE €22,00

INTERO €17,00

RIDOTTO* €12,00

(*) Ingresso ridotto: UNDER 18, OVER 65 e studenti universitari

Resta gratuito l’ingresso al palazzetto per tutti i bimbi nati dal 1 gennaio 2016.

Ravenna-Verona, settore ospiti e abbonamenti

Disponibili, esclusivamente sul circuito vivaticket.com anche i tagliandi per il settore ospiti (Settore G EST) al costo di 17 euro (ridotto 12 euro per Under 18 e Over 65) più i diritti di prevendita. Si invitano i sostenitori ospiti ad acquistare online il titolo di accesso prima della partita, domenica la biglietteria per loro resterà chiusa. In sede, negli orari di apertura, è ancora aperta la campagna abbonamenti “Ripartiamo insieme” (Ravenna Basket).

Ulteriori informazioni sul sito basketravenna.it.