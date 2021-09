Ravenna Basket, al via la campagna abbonamenti

"Ripartiamo Insieme”: questo il claim della campagna abbonamenti dell'OraSì Ravenna, che da mercoledì 29 settembre sarà attiva per consentire finalmente dopo oltre un anno di assenza il ritorno delle emozioni e della passione dei tifosi giallorossi. E il ritorno al Pala De André, la casa storica del Basket Ravenna che tornerà ad esserlo nella prossima stagione. L’abbonamento comprende 15 partite (13 di campionato e 2 di fase ad orologio), 15 sfide da vivere, dove tifare e lottare insieme a partire da domenica 10 ottobre contro Latina.

I posti saranno limitati dalle normative vigenti, per questo l’abbonamento consente di assicurarsi la presenza a tutte le partite. La vendita avverrà presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, e la prelazione abbonati della stagione 2019/20 durerà fino a sabato 2 ottobre.

Abbonamenti Ravenna Basket, info e modalità d'acquisto

L’abbonamento dà diritto ad assistere a 15 partite di cui 13 di Regular Season di Campionato di Serie A2 e 2 della fase ad orologio. Per il rispetto delle normative di prevenzione Covid, all’atto della sottoscrizione, sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) e di contatto (numero di cellulare e indirizzo email).

PRELAZIONE EX ABBONATI 2019-2020

La prelazione sull’acquisto dell’abbonamento per gli ex abbonati 2019-2020 è attiva dal 29 settembre alle ore 9.00 fino al 2 ottobre alle ore 13.00. Per motivi di capienza ridotta non è garantito il posto originario. Invitiamo i vecchi abbonati a portare con sé la vecchia tessera di abbonamento per favorire le operazioni di prelazione.

VENDITA LIBERA

Da lunedì 4 ottobre alle ore 9.00 fino a sabato 9 alle ore 13.00

DOVE SI COMPRA L’ABBONAMENTO

L’ abbonamento si può acquistare presso la sede del Basket Ravenna (viale della Lirica 21) nei seguenti giorni e orari:

Prelazione

Mercoledì 29 settembre dalle 9 alle 12

Giovedì 30 dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19

Venerdì 1 ottobre dalle 9 alle 12

Sabato 2 ottobre dalle 10 alle 13

Vendita libera

Lunedì 4 ottobre dalle 9 alle 12

Martedì 5 dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19

Mercoledì 6 dalle 9 alle 12

Giovedì 7 dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19

Venerdì 8 dalle 9 alle 12

Sabato 9 dalle 10 alle 13.

PREZZI E SCONTISTICHE

Poltrona centrale: 270 euro

Intero: 210 euro

Ridotto*: 150 euro

Genitore atleta Junior Basket: 140 euro

Atleta Junior Basket: 70 euro

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito basketravenna.it