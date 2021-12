Ravenna Basket, attiva la prevendita per la gara contro Forlì

Orasì Basket Ravenna informa che da domani apre la prevendita dei biglietti per la gara contro Unieuro Forlì, in programma domenica 2 gennaio 2022 alle 18 al Pala De André.

Vista la concomitanza con le festività natalizie e la gara di forte richiamo per il pubblico, si invitano i sostenitori giallorossi a premunirsi dei tagliandi per la partita con largo anticipo.

La prevendita è valida esclusivamente per i tifosi ravennati. Per la vendita dei tagliandi del settore ospiti verranno date comunicazioni successivamente.

Questi gli orari di apertura della sede di Viale della Lirica 21

Martedì 14 dicembre: 9.00 – 12.30

Mercoledì 15 dicembre: 9.00 – 12.30

Giovedì 16 dicembre: 9.00 – 12.30

Venerdì 17 dicembre: 9.00 – 12.30

La prevendita proseguirà anche la prossima settimana in orari che verranno comunicati.

Ravenna Basket-Unieuro Forlì, il costo dei biglietti

Poltrona – 22 euro

Gradinata intero – 17 euro

Gradinata ridotto (over 65, under 18, universitari) – 12 euro

Ingresso gratuito per i bambini nati dal 1 gennaio 2016

Per informazioni:

Tel: 0544 450598

Mail: segreteria@basketravenna.it

(Ravenna Basket)