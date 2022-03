Serie B: Raggisolaris attesi dal derby casalingo contro Rimini

È tempo di derby al PalaCattani. Domenica alle 18.00 i Raggisolaris ospiteranno la RivieraBanca Rimini, seconda forza del girone insieme alla Npc Rieti, nel recupero della seconda giornata di ritorno non disputatasi domenica 30 gennaio a causa di alcune positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra dei faentini.

I biglietti si possono acquistare on line sul circuito Live Ticket fino alla palla due oppure domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

L’AVVERSARIO - Lo scivolone ad Ozzano nello scorso fine settimana non cancella l'ottimo momento della Rinascita Basket Rimini, seconda forza del girone diventata negli ultimi mesi una macchina perfetta capace di vincere partite e di scalare posizioni in classifica. La testimonianza è la vittoria con la capolista Roseto per 76-65, risultato che conferma a la forza di un gruppo che ha nel mirino il primo posto al termine della regular season, distante soltanto quattro lunghezze, ma soprattutto la promozione in serie A2, vero obiettivo stagionale. Oltre al lavoro di coach Matteo Ferrari che ha saputo nei mesi amalgamare un gruppo in gran parte rinnovato, è stato il rientro del play Andrea Tassinari a permettere di riequilibrare gli assetti tattici, assente nel primo mese di campionato causa squalifica per doping. Il regista ha confermato di essere un top player della serie B e sta inanellando alcuni ‘trentelli’ come quello contro la Real Sebastiani Rieti dove ha segnato 32 punti diventando il terminale offensivo della squadra nei momenti più difficili. L’ex San Vendemiano sta viaggiando a 15.4 punti di media.

Tassinari è soltanto uno dei tanti ottimi giocatori nel reparto esterni dove spiccano il play Eugenio Rivali, atleta che non ha bisogno di presentazioni, la guardia Andrea Saccaggi (13.3 punti di media), micidiale tiratore e decisivo nel match d’andata contro i Raggisolaris, e due under che già si stanno ritagliando un ruolo da protagonisti: le guardie Borislav Mladenov, 22enne con già una lunga esperienza in serie B, e Alessandro Scarponi, classe 2004. Altro terminale offensivo è l’ala Francesco Bedetti (10.5 punti) storica figura del club riminese come il capitano Tommaso Rinaldi, pivot dal lungo curriculum in serie A2. Insieme a lui sotto canestro giocano Stefano Masciadri e Marco Arrigoni (11.4 punti di media) che con Garelli vinse il campionato di serie B a Forlì nella stagione 2015/16. Senza dimenticare l’under Luca Fabiani, un 2002 che sta confermando il proprio valore anche in serie B.

I PRECEDENTI STAGIONALI - È Rimini ad aggiudicarsi il match d'andata grazie ad un ottimo secondo tempo che le permette di vincere 76-65 Quella di domenica sarà la sesta sfida tra le due squadre tra campionato e Supercoppa con i Raggisolaris che conducono 3-2.

IL PREPARTITA - “Rimini è la seconda forza del girone grazie ad un ruolino di marcia di 16 vittorie e di 5 perse – sottolinea il Secondo Assistente Iacopo Monteventi – ed è una delle squadre più forti ed esperte di tutta la serie B. Ha uno dei migliori attacchi del girone ed infatti manda quasi cinque giocatori di media in doppia cifra ad incontro grazie alle alte percentuali nel tiro da due e da tre punti. Il miglior realizzatore è il playmaker titolare Tassinari che segna 15 punti di media a cui aggiunge 5 assist, uno dei tanti giocatori d’esperienza e di qualità del roster, ma il punto di forza di Rimini è la panchina, da cui escono due dei suoi tre migliori realizzatori. Arrigoni, che è anche il miglior rimbalzista, e Saccaggi, guardia che tira con oltre il 40% da tre punti e che all’andata segnò ben sei canestri da oltre l’arco. Sarà una gara dura, ma siamo pronti ad affrontarla al meglio, grazie anche ai nostri tifosi che non faranno mancare come sempre il loro sostegno”.