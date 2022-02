Basket, rinviata per Covid la partita Raggisolaris Faenza - Civitanova Marche

Squadra in casa

Squadra in casa Raggisolaris Faenza

Ancora il Covid-19 sulla strada dei Raggisolaris Faenza. I neroverdi sono costretti ad un nuovo rinvio per la partita tra Raggisolaris – Civitanova Marche, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì 9 febbraio alle 20.30 al PalaCattani: la gara non si era disputata domenica 16 gennaio a causa di positività al Covid-19 riscontrate nel club marchigiano. Le due società si accorderanno per trovare una nuova collocazione nel calendario.

Nei prossimi giorni saranno comunicate anche le nuove date delle partite Raggisolaris – Rimini e Cesena – Raggisolaris, rinviate nelle scorse settimane a causa del Covid-19 che ha colpito il Team Squadra faentino.