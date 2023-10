Serie B: L'Orasì basket Ravenna batte la capolista San Severo

Il PalaCosta salta di gioia applaudendo la bellissima vittoria dei ragazzi di coach Bernardi che, con un prestazione entusiasmante, soprattutto negli ultimi due quarti, superano la capolista San Severo.

Una partita equilibratissima. Inizio complicato per i giallorossi che si aggappano al totem Nikolic che traghetta la squadra al secondo quarto in una situazione di quasi parità (12-13), nonostante i tanti errori al tiro e le palle perse di entrambe le squadre. Il secondo quarto inizia male per Ravenna: 7-0 per San Severo che poi sull’onda dell’entusiasmo arriva anche al +14. Con una reazione di orgoglio, i giovanissimi di Ravenna, a seguito di un paio di contropiedi, alcune palle rubate e una bomba di Ferrari cambiano l’inerzia della gara, facendo crescere la fiducia nei mezzi della squadra che, pur priva del faro Nikolic, sente di poter vincere la partita. In pochi minuti Ravenna si rimette in carreggiata, arrivando all’intervallo sul -4 (31-35).

Nel terzo quarto l’Orasi parte con il piede sull’ accelleratore, aprendo la scatola difensiva di San Severo, con ribaltamenti e passaggi sugli angoli che i giovani frombolieri ravennati trasformano in canestri da tre. Un Ferrari indemoniato in attacco ed a rimbalzo e un

Bedetti storico, che resta in campo a lottare sotto le plance nonostante la vistosa fasciatura in testa, rappresentano l’anima e la sfrontatezza di questa squadra che non molla mai. Si chiude sul + 2 per i giallorossi la terza frazione (48-46).

Nel quarto periodo i pugliesi provano a ricucire il divario con la compagine locale, riportandosi in parità sul 54-54.

Coach Bernardi si affida al suo pacchetto di guardie e Nikolic per giocare il tutto per tutto: la mano non trema ai giovanissimi che mostrano il loro

spiccato talento e una notevole maturita’ nel respingere indietro le offensive della squadra pugliese, replicando colpo su colpo. Una bomba di Nikolic sigilla la vittoria (73-67) meritata dell’Orasi su una comunque San Severo indomita, ma troppo imprecisa al tiro.

OraSì Ravenna – Allianz Pazienza San Severo 73-67 (12-13, 19-22, 17-11, 25-21)

OraSì Ravenna: Alessandro Ferrari 22 (8/9, 2/7 T.L.0/0), Mitja Nikolic 19 (3/5, 3/4, T.L. 4/5), Marco Restelli 12 (3/3, 2/6, T.L. 0/1), Gabriel Dron 10 (2/3, 1/5, T.L. 3/3), Francesco Paolin 4 (2/3, 0/3, T.L. 0/0), Tommaso De gregori 2 (0/0, 0/0, T.L. 2/4), Francesco Bedetti 2 (1/6, 0/2, T.L. 0/0), Ivan Onojaife 2 (1/3, 0/0,T.L.0/0), Matteo Guardigli 0 (0/0, 0/1,T.L 0/0), Mirko Laghi N.E., Nicola Giovannelli N.E., Tommaso Galletti N.E.

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 39 5 + 34 (Alessandro Ferrari, Francesco Bedetti 8) – Assist: 16 (Francesco Paolin 5)

Allianz Pazienza San Severo: Tommaso Gatto 15 (4/8, 1/3, T.L. 4/5), Mattia Magrini 13 (2/2, 2/4,T.L. 3/3), Arcangelo Guastamacchia 11 (2/2, 2/3, T.L 1/2), Stefano Pierotti alles 9 (1/3, 1/10, T.L. 4/5), Djordje Pazin 7 (2/3, 1/7 T.L. 0/0), Yande Fall 4 (1/1, 0/0,T.L. 2/4), Fabio Montanari 4 (2/5, 0/0,T.L.0/2), Goce Petrushevski 2 (1/2, 0/0,T.L. 0/0), Luca Colombo 2 (1/4, 0/2 T.L.0/0), Roman Tchintcharauli N.E.

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Tommaso Gatto 5) – Assist: 11 (Tommaso Gatto 3)