Roster Blacks: Preso il giovane play Giacomo Naccari

Da Udine alla conquista della Romagna. Giacomo Naccari completa il roster dei Blacks, allungando a undici le rotazioni di coach Garelli. Playmaker classe 2005, nell’ultima stagione si è diviso tra settore giovanile dell’APU Udine e Udine Basket in serie C Silver e ora è pronto a spiccare il grande salto in serie B Nazionale.

Come l’altro under dei Raggisolaris, Ballarin, anche Naccari avrà il doppio tesseramento con la Raggisolaris Academy giocando nell’Under 19 Gold e in Divisione Regionale 1, ricoprendo un ruolo importante nel progetto giovanile faentino.

Naccari nasce a Camposanpiero (PD) il 29 marzo 2005 e inizia a giocare a pallacanestro a soli quattro anni nel Jolly Basket Caltana e a tredici passa alla Pallacanestro Vigodarzere. Il suo percorso nelle giovanili passa poi dalla Virtus Padova e dall’UEB Cividale, dove viene aggregato alla prima squadra che vince la serie B nella stagione 2021/22. Nel 2022/23 si traferisce all’APU Udine, giocando nell’Under 19 Eccellenza (dove segna 7.5 punti di media) e facendo anche parte del gruppo della serie A2 ed inoltre gioca in C Silver nella società satellite Udine Basket Club.

“Faenza è una grande opportunità per la mia carriera e della società mi hanno colpito l’organizzazione e il progetto ambizioso che hanno sia i Raggisolaris che l’Academy – sottolinea Naccari -. Mi è bastato allenarmi un paio di volte al Campus per capirlo e ora non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. I Raggisolaris saranno una tappa fondamentale sia dal punto di vista umano che sportivo, perché avrò l’occasione di crescere allenandomi ogni giorno al fianco di giocatori esperti che mi faranno migliorare sotto tutti i punti di vista. Molto stimolante è anche il progetto riguardante l’Academy dove potrò completare il percorso delle giovanili e misurarmi in Divisione Regionale 1”.

Quali sono le tue qualità di playmaker?

“Mi piace molto passare la palla e giocare per i compagni, ma se serve non mi tiro indietro in fase offensiva. Il mio punto di forza credo sia la difesa e in questo fondamentale sono cresciuto molto nelle ultime due esperienze che ho avuto in B a Cividale e ad Udine in A2 dove mi sono allenato con le prime squadre”.

Il commento del General Manager, Andrea Baccarini.

“Naccari completa definitivamente il nostro roster che vedrà poi l’aggiunta di ragazzi dalla Raggisolaris Academy – spiega il General Manager, Andrea Baccarini -. Come Ballarin si è presentato ai provini con grande entusiasmo, con voglia di far parte della squadra e di mettersi in gioco. Sono convinto che ci darà una mano, perché ho visto un ragazzo con tanta voglia, un’ottima mentalità e grande atletismo. Sarà il cambio degli esterni principalmente nei playmaker e può essere molto importante per portare pressione sul palleggiatore essendo un buon difensore. Ovviamente è chiaro che è un 2005 e che quindi deve lavorare con calma, ma se terrà alta l’intensità degli allenamenti potrà essere utile anche in partita”.

Queste le parole di Cristian Fabbri, presidente della Raggisolaris Academy.

“Giacomo è un giocatore su cui puntiamo molto – sottolinea - ed infatti abbiamo acquisto il suo cartellino dall’APU Udine. Ha un ottimo potenziale che ha già fatto vedere nei settori giovanili in cui ha giocato e sono certo che nell’Academy potrà crescere ulteriormente per diventare un vero giocatore. Fare parte della prima squadra lo aiuterà a formarsi e a maturare, mentre nelle nostre giovanili e in Divisione Regionale 1 sarà uno dei giocatori con maggiore esperienza insieme a Ballarin. Sono bastati pochi allenamenti per capire che ha tutte le caratteristiche per far parte del nostro progetto”.