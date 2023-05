Serie B: Il Primo atto della semifinale playoff Blacks- Ruvo sarà "Match Day Blacks"

Sarà ‘Match Day Blacks’ il primo atto della semifinale play off tra i Raggisolaris e la Tecnoswitch Ruvo di Puglia in programma domenica alle 18 al PalaCattani.

L’azienda faentina, dal 2015 al fianco dei Raggisolaris e da questa stagione main sponsor, organizza una giornata per celebrare l’inizio della fase più importante e decisiva della stagione nella quale verrà data anche molta importanza alla beneficenza.

L’incasso della partita sarà infatti interamente devoluto agli alluvionati faentini ed inoltre all’interno del palasport saranno allestiti punti di raccolta dove ognuno potrà dare la propria offerta.

Durante l’intervallo ci sarà una gara di tiro che vedrà impegnati dieci tifosi scelti tramite il sorteggio di un numero di matrice consegnatogli all’ingresso: in palio ci sarà abbigliamento griffato Blacks. I biglietti, per gara 1 e gara 2, si possono acquistare domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani e lunedì nella sede di via Nazario Sauro dalle 15 alle 18 oppure on line sul circuito LiveTicket (questo il link).

A distanza di un anno esatto si ritrovano nei play off Blacks Faenza e Tecnoswitch Ruvo di Puglia, attese da una semifinale che promette davvero scintille. La differenza rispetto alla scorsa stagione, dove a vincere furono i Raggisolaris per 3-1, e che questa volta saranno i faentini ad avere il fattore campo a favore. Le due squadre si sono affrontate anche a gennaio nei quarti di finale di Coppa Italia e a vincere furono i Blacks 67-58.

Ruvo di Puglia si presenta ai play off da terza classificata del girone D con un bottino di 46 punti (lo stesso dei Blacks ma con due partite in più disputate) e con una grande voglia di riscattare un finale di stagione in cui non è riuscita a giocarsi il primo posto fino all’ultimo.

Nei play off mancherà la guardia\ala Edoardo Fontana, infortunatosi gravemente nei mesi scorsi, ma rispetto al match di Coppa Italia, coach Federico Campanella, votato miglior allenatore della serie B nella stagione 2020/21 quando vinse il campionato con la Bakery Piacenza, avrà a disposizione due giocatori chiave: la guardia Manuel Diomede, ottimo tiratore e miglior realizzatore dei pugliesi con 12 punti, e l’esperto pivot Mario Ghersetti (10.7 punti), entrambi assenti per infortunio a gennaio.

Ruvo di Puglia ha un roster con tanti giocatori abituati a campionati di alta serie B e rispetto allo scorso anno ha cambiato tutti gli uomini. Sempre decisivo è l’esplosiva ala Luca Toniato (11.9 punti di media) come il playmaker Federico Burini. Nel reparto esterni ci sono anche Leonardo Valesin, play\guardia del 2006 tra i migliori giovani d’Italia della sua annata e già protagonista in B, e Andrea Arnaldo, guardia classe 2002. Sotto canestro oltre a Ghersetti c’è Marco Ammannato, centro che come l’argentino è micidiale anche dal perimetro, senza dimenticare Tommaso Gatto, ala dinamica con un buon tiro. Molto interessante è pure l’ala Federico Pirani (classe 2002). Completano il roster i gemelli Gian Marco e Gianlorenzo Sbaragli, guardie nate nel 2003, e il play Nicola Di Terlizzi (2004).

IL PREPARTITA “Arriviamo ai play off pronti e dovremo avere la giusta mentalità per affrontare al meglio tutte le partite di una serie che sarà molto combattuta – sottolinea coach Luigi Garelli -. Bisognerà essere bravi a leggere ogni fase di gioco per reagire davanti agli eventuali imprevisti e trovare le migliori soluzioni. Le prime due gare saranno fondamentali a livello psicologico perché le giocheremo in casa e vincerle sarebbe importante per poi andare a Ruvo di Puglia più sereni, seppur consapevoli che il fattore campo è una loro arma in più.

Inoltre ci conosciamo molto bene, perchè in entrambe le squadre sono in tanti che sono stati compagni nello stesso club o hanno giocato contro da avversari. Campanella l’ho affrontato nella finale play off del 2021 quando lui era a Piacenza con Vico e io ero alla Libertas Livorno e con me c’erano anche il mio primo assistente Pio oltre a Toniato e ad Ammannato. Pio è stato il suo vice a Cecina e Petrucci lo ha avuto come allenatore. Con Ghersetti ho invece vinto 14 anni fa il campionato a Vigevano. Il fatto di conoscerli ci fa capire la forza dei nostri avversari e l’obbligo di restare sempre concentrati senza poterci permettere di avere dei cali.

Ruvo di Puglia è una squadra davvero forte e completa, con molti giocatori e un allenatore abituati a giocare i play off e a vincere campionati. Rispetto alla partita di Coppa Italia di gennaio recupereranno Diomede e Ghersetti, determinanti nel loro gioco. Dovremo stare attenti anche all’organizzazione e all’esperienza della Tecnoswitch che potrebbero essere decisive nelle fasi più delicate delle partite. Tatticamente sarà una serie difficile, perché Campanella è molto bravo nella fase difensiva.

Ammannato e Ghersetti, oltre a saper come si giocano i play off, sono bravi non solo a rimbalzo ma anche nel tiro da fuori e insieme a Gatto e a Pirani formano un reparto lunghi davvero completo. Diomede ha grande potenzialità offensiva ed è un ottimo attaccante, Toniato ha enorme esplosività e può giocare anche da ala grande e Valesin è uno dei migliori giovani d’Italia. Come playmaker hanno Burini che riesce a dirigere molto bene il gioco e Arnaldo, un under di qualità. Ruvo ha quindi nove giocatori nelle rotazioni e tante soluzioni di gioco da poter affrontare al meglio ogni avversario. Lo si è visto anche in stagione regolare dove ha lottato per il primo posto fino alle ultime giornate”.