Ancora una vittoria per l'OraSì: 73-85 contro la Janus Fabriano

L’OraSì vince ad Osimo contro Fabriano 73-85, ottenendo la settima vittoria in campionato su otto gare. Una partita equilibrata, ben condotta all’inizio e poi portata a casa con un ottimo ultimo quarto dopo la rimonta dei padroni di casa. Sei uomini in doppia cifra, guidati da capitan Cinciarini con 18 punti, seconda “doppia doppia” consecutiva per Sullivan che aggiunge 15 rimbalzi ai suoi 12 punti.

Fabriano-Ravenna, la gara

OraSì in campo con Tilghman, Cinciarini, Arnaldo, Sullivan, Simioni. Il primo canestro della serata è di Daniele Cinciarini, ex applaudito prima e dopo la gara. Poi Simioni, due volte Sullivan e ancora il capitano giallorosso in entrata per il 4-11 su cui coach Pansa chiama timeout. I primi punti di Tilghman, i già sei rimbalzi difensivi di squadra e la tripla di Cinciarini portano l’OraSì a +12 (8-20). Dentro Gazzotti, Berdini e Oxilia per Simioni, Tilghman e Sullivan, nel finale Fabriano accorcia e il primo quarto si chiude con il layup di Berdini (15-22).

È ancora Cinciarini con il suo decimo punto ad aprire il tempo, poi Gazzotti, due rimbalzi di Oxilia e tripla del numero 23 per il 15-30, nuovo timeout Pansa. Arrivano i primi minuti e i primi punti anche per Denegri, in un’OraSì che gioca con un quintetto piccolo per metà tempo prima del rientro di Sullivan. I padroni di casa si affidano al tiro da fuori per tornare sotto la doppia cifra di ritardo (24-33) e stavolta è coach Lotesoriere a chiamare la sospensione. Sull’asse Tilghman-Simioni l’OraSì riparte (26-40) e quando Fabriano prova a rientrare l’OraSì resta vigile e con una super stoppata di Sullivan, la rubata di Denegri con assist per la schiacciata di Simioni si va all’intervallo lungo sul 37-49.

I giallorossi rientrano con lo stesso quintetto di partenza, Fabriano riparte con energia e in quattro minuti produce il parziale che porta la contesa in parità (49-49). Nel momento più delicato Cinciarini si prende la squadra sulle spalle e nella bolgia del PalaBaldinelli mette i due canestri successivi (49-53). La difesa torna a compattarsi e sono poi Denegri e Simioni a respingere l’attacco marchigiano e dopo la schiacciata del numero 23 coach Pansa si rifugia nel timeout (52-60). Denegri mette il nuovo +10 poi la tripla di Saniangeli e l’appoggio di Davis riavvicinano Fabriano ma è ancora Denegri, in slalom, a trovare il pertugio e l’appoggio del 57-64 con sui si va all’ultimo mini riposo (57-64).

L’ultimo quarto si apre nel segno di Oxilia, che con una tripla e un tap in su rimbalzo d’attacco riporta l’OraSì a +10.

I canestri di Gazzotti e Sullivan tengono Fabriano a distanza, Santiangeli c’è ma è Oxilia l’uomo del momento con la tripla del 65-77 a 4′ dalla fine. Smith segna con regolarità ma Tilghman dalla lunetta è freddissimo e Cinciarini, dall’arco, mette il 70-82 a 1’50” dal termine. Sono i titoli di coda di un match combattuto, che l’OraSì porta a casa con il punteggio finale di 73-85 per la gioia dei sempre coloratissimi tifosi al seguito.

Fabriano-Ravenna, il tabellino

Ristopro Fabriano-OraSì Ravenna 73-85 (15-22, 37-49, 57-64)

Fabriano: Smith 25, Santiangeli 13, Davis 24, Baldassarre 3, Gulini 2, Caloia NE, Re NE, Thioune, Benetti, Marulli 6, Matrone NE. All.: Pansa

OraSì Ravenna: Tilghman 13, Sullivan 12, Oxilia 12, Simioni 14, Arnaldo, Berdini 2, Gazzotti 4, Cinciarini 18, Denegri 10, Laghi NE. All.: Lotesoriere. Assistenti: Zambelli, Villani