Basket, si ferma la corsa dell'OraSì

La super settimana dell’OraSì si chiude con una sconfitta dopo due successi casalinghi consecutivi. Al PalaTricalle finisce 82-76 per Chieti, una partita intensa e combattuta, che i giallorossi hanno condotto per oltre trenta minuti prima di cedere nell’ultimo quarto. I ragazzi di coach Lotesoriere torneranno in campo tra una settimana, domenica 27 contro Fabriano, prima di un altro tour de force nel mese di marzo.

Chieti-Ravenna, la gara

OraSì in campo con Tilghman, Denegri, Arnaldo, Sullivan, Simioni. Buoni ritmi in avvio con Ravenna che tira con ottime percentuali dall’arco e Chieti più incisiva da sotto. I primi 12 punti giallorossi sono equamente divisi tra Denegri e Sullivan, poi arrivano le triple di Gazzotti e Simioni (17-18). Entrano anche Oxilia, Cinciarini e Berdini, il primo quarto termina 22-26 con la tripla (la sesta su otto tentativi), sulla sirena, di capitan Cinciarini.

Nel secondo quarto Ravenna morde in difesa concedendo solo 4 punti in cinque minuti e inizia ad attaccare l’area con più convinzione (29-37). La partita è intensa e nel finale arrivano anche i primi quattro punti di Tilghman, che si sommano ai quattro assist. L’OraSì tocca anche la doppia cifra di vantaggio, la tripla di Cinciarini a chiudere un’azione insistita infiamma lo spicchio di tifosi giallorossi al seguito e si va all’intervallo lungo sul 35-44.

Dopo la tripla da 9 metri di Sullvan, Chieti torna sotto con Sims, Jackson e Meluzzi (44-47). Tilghman riaccende la luce per Ravenna, con quattro consecutivi e un libero aggiuntivo, poi la rubata e contropiede di Cinciarini costringe Chieti al timeout (48-55). La partita resta equilibrata, l’OraSì mantiene un piccolo vantaggio che porta fino alla fine del terzo quarto (60-64).

Meluzzi dall’arco riporta avanti Chieti dopo i punti iniziali, mentre il primo canestro del quarto per l’OraSì arriva dopo 4 minuti. A metà tempo i padroni di casa infilano la terza tripla consecutiva a cui Tilghman risponde con una giocata da tre punti (73-69). Chieti ora è infallibile al tiro e a due minuti da termine si trova avanti di nove punti (80-71). Ravenna prova a restare attaccata ad una partita che ha a lungo condotto e risale fino al -4 ma le ultime conclusioni si infrangono sul ferro e con esse la speranza di portare a casa la contesa. Finisce 82-76 (OraSì Ravenna).

Chieti-Ravenna, il tabellino

Lux Chieti-OraSì Ravenna 82-76 (22-26, 35-44, 60-64)

Lux Chieti: Tsetserukou 6, Amici 16, Sims 14, Graziani 5, Bartoli 8, Klacar, Jackson 10, Dincin 4, Meluzzi 19, Cocciaretto NE. All.: Maffezzoli.

OraSì Ravenna: Denegri 10, Oxilia 2, Gazzotti 4, Cinciarini 14, Tilghman 18, Sullivan 20, Arnaldo, Simioni 6, Berdini 2, Martini NE. All.: Lotesoriere. Assistenti: Zambelli, Villani.