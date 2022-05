Ravenna sconfitta, in finale ci va Cantù

Squadra in casa

Nulla da fare: l’OraSì è costretta ad abbandonare il sogno Serie A, almeno per questa stagione. Nella sfida di questa sera contro Cantù, la terza della serie, la squadra di coach Lotesoriere parte bene, combatte ma deve arrendersi nel finale concitato del PalaCattani di Faenza.

Ravenna-Cantù, la gara

I due coach confermano i quintetti: Bucarelli, Allen, Severini, Da Ros e Bayehe per gli ospiti, Tilghman, Denegri, Cinciarini, Sullivan e Simioni per Ravenna. È proprio Ravenna ad iniziare bene il match, portandosi sul parziale di 8-2. Sodini chiama il time-out, i lombardi si fanno sotto ma Denegri infila la tripla del nuovo allungo giallorosso. Poi Bryant e Bayehe per Cantù ribaltano la situazione, primo quarto sul 13-14.

Il secondo quarto è sulla falsa riga del primo: le due squadra si equivalgono anche nel punteggio, nonostante l’iniziale break dell’Acqua S.Bernardo. Gli ospiti si fanno avanti nel terzo periodo: Allen ne infila due consecutivi e porta il vantaggio sul +5 e Ravenna rimane aggrappata al match solo grazie al solito Cinciarini. L’ultimo quarto di gara vede Cantù iniziare sul +5 ma l’OraSì è orgogliosa e accorcia le distanze. Ancora Cinciarini, Berdini dalla lunetta e infine la tripla di Tilghman portano in vantaggio i padroni di casa ma è ancora Allen a dirigere e finalizzare con efficacia le operazioni dei suoi.

Nel tesissimo finale di partita è la lotteria dei tiri liberi a decidere il match: Cusin fa 1/2, Cinciarini li sbaglia entrambi. Il punteggio sorride a Cantù, che vince e vola in finale.

Ravenna-Cantù, il tabellino

OraSì Ravenna-Acqua S.Bernardo Cantù 58-59 (13-14, 16-17; 14-17, 15-11)

Ravenna: Tilghman 17, Berdini 9, Martini 13, Cinciarini, Gazzotti, Arnaldo, Denegri 6, Sullivan 7, Ciadini n.e., Simioni 6, Benetti. All. Lotesoriere

Cantù: Stefanelli 3, Bryant 8, Vitali 5, Nikolic 8, Borsani n.e., Da Ros 4, Bucarelli 4, Cusin 4, Bayehe 10, Allen 13, Severini, Tarallo n.e. All. Sodini

Arbitri: Ursi, Bartoli e Miniati.