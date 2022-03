L'OraSì ritrova il sorriso: superata la Stella Azzurra

L’OraSì torna alla vittoria superando la Stella Azzurra al Pala De Andrè 79-65. Dopo l’equilibrio dei primi due quarti i giallorossi hanno accelerato nel secondo tempo e, una volta pareggiata l’energia fisica degli avversari, hanno fatto valere il maggior tasso tecnico. Per la squadra di coach Lotesoriere è il sedicesimo successo del suo campionato sempre più sorprendente, che vale il terzo posto in classifica alla vigilia di tre scontri ad alto coefficiente di difficoltà, contro Chiusi, Scafati e Forlì.

Ravenna-Stella Azzurra, la gara

OraSì in campo con Tilghman, Cinciarini, Arnaldo, Sullivan, Simioni. Stella Azzurra con Nikolic, D’Ercole, Barbante, Chiumenti, Dambrauskas. Primo quarto di studio, squadre sempre a contatto, nel finale Gazzotti ne mette cinque e il punteggio alla prima sirena è 20-18. La tripla di Berdini e il canestro di Denegri costringono gli ospiti al timeout dopo nemmeno un minuto (25-18). Sullivan e Tilghman cambiano Simioni e Arnaldo, in campo da 13 e 14 minuti, la Stella Azzurra torna a segnare dopo 4 minuti senza canestri e si riavvicina con Marcius e D’Ercole (29-27, tiemeout Lotesoriere). Cinque consecutivi di Denegri per il 34-30 con cui si va all’intervallo lungo.

Tripla di Simioni in apertura poi la difesa OraSì sale di intensità e l’attacco gira con Tilghman, Cinciarini e Denegri (45-36). Dall’arco arrivano ancora i centri di Simioni, Denegri (6/8 dal campo) e Gazzotti per il +13 con cui si va all’ultima pausa (56-43).

Ravenna mantiene il margine in doppia cifra e resta in controllo anche negli ultimi dieci minuti, inserendo anche i giovani Laghi e Martini. Finisce 79-65.

Ravenna-Stella Azzurra, le parole di Lotesoriere

Il commento di coach Alessandro Lotesoriere: "Una vittoria importantissima, una grande prestazione dei ragazzi alla fine di un periodo complicato, nel quale non ci siamo pianti addosso e abbiamo continuato a lavorare. L’infortunio di Tommy Oxilia – un giocatore unico nel suo ruolo per caratteristiche in questo roster – ci costringe a sperimentare nuovi assetti che finora abbiamo potuto provare solo in partita, in Coppa o a Latina. Per questo è importante tornare in palestra con una settimana-tipo, lavorando con ulteriore fiducia per affrontare un altro tour de force, con tre impegni molto difficili".

Ravenna-Stella Azzurra, il tabellino

OraSì Ravenna-Stella Azzurra Roma 79-65 (20-18, 34-30, 56-43)

OraSì Ravenna: Tilghman 10, Berdini 10, Martini, Cinciarini 8, Gazzotti 12, Arnaldo 3, Laghi, Denegri 15, Sullivan 12, Simioni 9, Giovannelli NE, Ciadini NE. All.: Lotesoriere. Assistenti: Zambelli, Villani.

Stella Azzurra: D’Ercole 6, Raspino 20, Dambrauskas 6, Nikolic 4, Barbante 8, Chiumenti, Maglietti 5, Marcius 10, Menalo 6, Visintin, Innocenti, Pugliatti. All.: D’Arcangeli.