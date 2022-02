OraSì, l'ultimo quarto vale la vittoria

L’OraSì Ravenna vince nel finale contro Cento 65-56 dopo una bella rimonta, con un ultimo quarto da 20-6, forse il migliore della stagione.

Per i ragazzi di coach Lotesoriere un’altra vittoria, la tredicesima in campionato, che apre nel migliore dei modi un mese in cui i giallorossi giocheranno sette gare.

Ravenna-Cento, la gara

OraSì in campo con Tilghman, Cinciarini, Oxilia, Sullivan, Simioni. Il primo canestro è del lungo numero 27, cui seguono quello di Cinciarini e la tripla di Oxilia (7-2). Ravenna resta avanti con il gioco da tre punti del capitano giallorosso e sulla schiacciata di Oxilia arriva il timeout di coach Mecacci a metà tempo (12-6). L’OraSì è paziente e attacca la difesa centese, trovando linfa ancora da Cinciarini e Oxilia (17 punti in due) per il 21-10 con cui si chiude il primo quarto.

Per l’OraSì dentro Berdini, Denegri e Gazzotti ed è lo stesso Berdini dall’arco che risponde alle due triple di Ranuzzi (24-16). Cento gioca un ottimo secondo quarto mentre l’OraSì si blocca in attacco e non segna per cinque minuti. Gli ospiti infilano un parziale di 7-26 che li porta a condurre all’intervallo 28-36.

Al rientro in campo la difesa di Ravenna sale d’intensità, riassunta nella grande stoppata di Sullivan su Zilli. L’OraSì concede solo due punti nei primi cinque minuti e passo dopo passo accorcia fino al 36-38 con Denegri che si accende con cinque consecutivi. Cento sfrutta un paio di possessi per allungare 39-49, ma i ragazzi di coach Lotesoriere stringono i denti e trovano con caparbietà i canestri del -5 con cui si va all’ultima pausa (45-50).

Le due difese meno perforate del girone continuano a dare prova della loro solidità e il punteggio rimane inchiodato per diversi minuti. Poi Ravenna porta più volte gli avversari oltre i 24 secondi e torna a segnare su azione con Sullivan, che trova dal cilindro un canestro ad alto coefficiente di difficoltà (48-53). In una gara a punteggio basso ogni azione può essere decisiva, Tilghman, con pazienza, riesce a riportare Ravenna sotto e prima dalla media poi dalla linea dei liberi mette i punti del 54-56 a due minuti dal termine. Ultimi possessi al cardiopalma, con Sullivan che ribadisce a canestro il 56-56 a meno di sessanta secondi dal termine. Dall’altra parte un’altra buona difesa permette a Simioni di chiudere appoggiando al vetro il sorpasso gialloroso, timeout Mecacci. Oxilia prende il più importante dei suoi nove rimbalzi, Tilghman e Cinciarini dalla lunetta mettono i punti finali di una soffertissima vittoria. Finisce 65-56 nel tripudio del Pala De André.

Ravenna-Cento, il tabellino

OraSì Ravenna-Tramec Cento 65-56 (21-10, 28-36, 45-50)

OraSì Ravenna: Simioni 8, Tilghman 11, Sullivan 8, Oxilia 11, Gazzotti, Denegri 5, Cinciarini 17, Berdini 5, Arnaldo, Giovannelli, Laghi NE, Ciadini NE. All.: Lotesoriere. Assistenti: Zambelli, Villani.

Tramec Cento: Ranuzzi 10, Moreno 2, Tomassini 3, James 8, Barnes 8, Gasparin 9, Berti 6, Zilli 10, Dellosto NE, Guastamacchia NE. All.: Mecacci.