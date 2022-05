Ravenna sconfitta a Cantù

Un'OraSì Ravenna ormai certa della terza posizione nel girone rosso chiude la fase a orologio al PalaDesio, dove Cantù, seconda nel girone verde, si impone 76-72.

In una gara ininfluente per la classifica di entrambe le squadre, i giallorossi si presentano senza l'influenzato Arnaldo, tengono a riposo il play Austin Tilghman e danno ampio spazio alle rotazioni, recuperando da -20 fino al -4 finale.

Sabato scattano i playoff e nei quarti di finale l'OraSì affronterà la Reale Mutua Torino: prime due gare al PalaCattani di Faenza sabato 7 alle 18 e lunedì 9 maggio alle 20.30, prevendita attiva da martedì.

Cantù-Ravenna, la gara

OraSì in campo con Berdini, Cinciarini, Benetti, Sullivan, Simioni. Cantù con Allen, Bucarelli, Severini, Da Ros, Bayehe. Quattro punti di Benetti e sei di Sullivan per il 10-10 dopo sei minuti a ritmo basso. Entrano Denegri, Gazzotti e Martini, l'OraSì resta a contatto fino al 17-17 con una bella iniziativa di Berdini e il primo quarto va in archivio sul 21-17.

In avvio di secondo quarto il break firmato Da Ros-Cusin-Bucarelli porta i padroni di casa sul 33-19, doppio timeout per coach Lotesoriere. Ravenna gioca oltre metà parziale con quattro lunghi, va a segno con due triple di Simioni in un parziale favorevole ai canturini che porta le squadre all'intervallo lungo sul 46-31.

Cantù fa valere la sua fisicità e cristallizza il vantaggio (54-34), Ravenna in tre minuti trova sette consecutivi di Cinciarini coadiuvato da Sullivan (58-43) poi è Cusin a far ripartire i padroni di casa fino al 64-46 al trentesimo.

L'OraSì nell'ultimo quarto parte un 5-10 che la porta fino al -13. I giallorossi si impegnano fino all'ultimo e dal 73-50 arrivano fino al 73-65 grazie alla buona difesa con un Benetti in evidenza e al contributo di Sullivan (che chiuderà con 16 punti e 12 rimbalzi) e Berdini. In un finale orgoglioso Ravenna accorcia ulteriormente fino al 76-72 (OraSì Basket Ravenna).

Cantù-Ravenna, il tabellino

Acqua San Bernardo Cantù-OraSì Ravenna 76-72 (21-17, 46-31, 64-46)

Cantù: Bryant 12, Nikolic 10, Boev, Borsani NE, Da Ros 2, Bucarelli 19, Cusin 6, Bayehe 7, Allen 15, Severini 5, Tarallo NE, Moscatelli NE. All. Sodini

OraSì Ravenna: Sullivan 16, Gazzotti 8, Denegri 8, Benetti 9, Simioni 13, Ciadini NE, Giovannelli NE, Cinciarini 10, Laghi NE, Martini, Berdini 8, Tilghman NE. All.: Lotesoriere. Assistenti: Zambelli, Villani.

Foto Ravaioli