Serie A1 basket femminile, la E-Work Faenza torna alla vittoria

Nel delicatissimo match della zona salvezza del campionato di Serie A1 di basket femminile tra Parking Graf Crema ed E-Work Faenza le ragazze di Coach Ballardini scacciano il momento buioe si prendono una vittoria importante, 54-67 il finale.

Decisive ai fini della vittoria la solita doppia doppia per Kunaiyi-Akpanah, 11 punti e 21 rimbalzi, mentre Cupido contribuisce con un sontuoso ventello.

Arresto pesante per la Parking Graf Crema, che manda in doppia cifra la sola Kaba, 14 punti in losing effort ma inutile per evitare la decima sconfitta stagionale.

Il tabellino di Parking Graf Crema - E-Work Faenza 54 - 67 (18-21, 31-40, 48-55, 54-67)

PARKING GRAF CREMA: D'Alie* 8 (0/5, 2/4), Melchiori* 5 (2/5, 0/6), Nori 5 (1/5 da 2), Conte 6 (3/4, 0/4), Kaba* 14 (7/12 da 2), Capoferri 2 (1/2 da 2), Radaelli NE, Caccialanza NE, Severgnini NE, Rizzi, Dickey* 8 (4/10 da 2), Meresz* 6 (2/8 da 2) Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 20/51 - Tiri da 3: 2/14 - Tiri Liberi: 8/8 - Rimbalzi: 38 14+24 (D'Alie 9) - Assist: 6 (Melchiori 3) - Palle Recuperate: 9 (Melchiori 3) - Palle Perse: 16 (D'Alie 5)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 6 (3/5, 0/3), Kunaiyi-Akpanah* 11 (4/11, 0/1), Moroni 9 (0/3, 3/4), Cupido* 20 (6/8, 0/1), Policari 8 (4/10, 0/2), Georgieva NE, Hinriksdottir 5 (1/1, 1/4), Baldi*, Niedzwiedzka NE, Egwoh, Davis* 8 (2/5 da 2) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 20/46 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 15/18 - Rimbalzi: 44 15+29 (Kunaiyi-Akpanah 21) - Assist: 4 (Franceschelli 1) - Palle Recuperate: 10 (Franceschelli 4) - Palle Perse: 14 (Hinriksdottir 3)

Arbitri: Maschio D., Corrias C., Tommasi E.