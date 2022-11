Serie A1 Basket femminile, Faenza resiste a Sassari fino al supplementare

Squadra in casa

Squadra in casa Sassari Femminile

Equilibrio e grandi scontri nei match della domenica del settimo turno di andata del Campionato di Serie A1 di Basket femminile.

Particolarmente emozionante il match che ha goduto della diretta televisiva in chiaro, quello tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari ed E-Work Faenza Basket Project.

La Dinamo Sassari tira fuori tutto il cuore e l’orgoglio di cui dispone per venire a capo di una Faenza che sorpassa nell’ultimo quarto e va vicinissima a prendersi il match quando Hinriksdottir sfiora il canestro che vale il referto rosa.

Si decide tutto al supplementare dopo che, in un concitatissimo finale di tempo regolamentare, Sassari perde Holmes per 5 falli ma acciuffa l’overtime e si impone. Finisce 89-81.

Da segnalare la super prestazione di Holmes che chiude il referto con 26 punti e 12 rimbalzi. Menzione speciale per Carangelo, alla 300esima presenza in Serie A1. Per Faenza sugli scudi Kunaiyi-Akpanah che mette 20 punti e 17 rimbalzi.

Il tabellino di Banco di Sardegna Dinamo Sassari - E-Work Faenza 89 - 81 (26-20, 48-39, 60-62, 77-77, 89-81)

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Toffolo 5 (1/4, 1/1), Mazza NE, Carangelo* 22 (5/9, 2/7), Arioli NE, Gustavvson* 14 (6/9, 0/2), Makurat* 14 (6/11, 0/3), Fara NE, Thomas* 8 (1/2, 2/3), Holmes* 26 (6/12, 2/4), Ciavarella Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 25/47 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 18/22 - Rimbalzi: 51 12+39 (Holmes 12) - Assist: 20 (Thomas 4) - Palle Recuperate: 6 (Carangelo 2) - Palle Perse: 21 (Holmes 9) - Cinque Falli: Holmes

E-WORK FAENZA: Franceschelli 2 (1/2, 0/2), Kunaiyi-Akpanah* 20 (9/16 da 2), Moroni* 6 (0/2, 1/1), Cupido 9 (1/4, 1/2), Policari 8 (1/3, 2/5), Georgieva NE, Hinriksdottir* 16 (6/10, 1/3), Baldi* 7 (2/4, 1/2), Niedzwiedzka, Egwoh NE, Davis* 13 (4/16, 1/1) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 24/57 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 34 7+27 (Kunaiyi-Akpanah 17) - Assist: 19 (Davis 7) - Palle Recuperate: 12 (Hinriksdottir 5) - Palle Perse: 13 (Moroni 4) - Cinque Falli: Policari Arbitri: Tirozzi A., Calella D., Bertuccioli N.