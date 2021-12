Serie A1 femminile, le condizioni di Elisa Policari in vista del match contro San Martino di Lupari

La E-Work Faenza Basket Project in una nota comparsa sul proprio sito ufficiale comunica che l’atleta Elisa Policari, dopo l’infortunio alla spalla destra rimediato nella gara di Campobasso contro La Magnolia, sta svolgento attività riabilitativa.

L''ala classe 1997 è in attesa del risultato della risonanza magnetica. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni ma a questo punto è comunque in forte dubbio la sua presenza alla partita in programma domenica 26 dicembre, palla a due alle ore 18:00, al Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari.