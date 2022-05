E-Work Faenza, arriva la conferma di Elisa Faustini Policari

Si prepara ad indossare per la quarta volta la maglia faentina Elisa Faustini Policari. Anche lei reduce dall’ottima annata che l’ha portata fino alla prima e tanto attesa convocazioni in nazionale senior, Policari rinnova il proprio contratto e resta con noi anche nella prossima stagione.

Elisa, dopo essere stata una delle maggiori protagoniste che ha portato la squadra a riconquistare la massima serie, chiude il campionato con quasi 8 punti di media e con un infortunio che la tiene lontano dal campo proprio nel suo miglior momento. Riesce però a rientrare quando conta per dare una mano alla squadra nei playout.

“L’anno scorso è stato bellissimo giocare la serie A qui - spiega Policari - in questa piazza storica per la pallacanestro femminile italiana, soprattutto dopo averla conquistata. Purtroppo a metà stagione c’è stato un piccolo problema alla spalla, in più il Covid, che mi hanno tenuto fuori dal campo per quasi due mesi prima di tornare in buone condizioni. Per fortuna per la parte calda di stagione stavo molto meglio e ho potuto aiutare la squadra per raggiungere l’obbiettivo che tutte avevamo: rimanere in serie A"

E ancora: "A Faenza l’importanza del pubblico è fondamentale, purtroppo in questi due anni è stato molto limitato ma nonostante ciò non è mai mancato il loro supporto. So che l’anno prossimo il palazzetto sarà sempre pieno e anche per questo non vedo l’ora di riniziare! Gli obbiettivi per l’anno prossimo sono, ovviamente, sia a livello personale che di squadra quello di migliorarsi sempre. Vogliamo fare meglio, quindi perchè no, anche sognare i playoff"