E-Work Faenza, dalla Magnolia Campobasso arriva la promessa Ashley Egwoh

Con una nota di stampa, diffusa nel primo pomeriggio, la Faenza Basket Project comunica il nuovo colpo di mercato. Si tratta della giovane promessa italiana, classe 2002, Ashley Egwoh che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Magnolia Campobasso.

Prima di Campobasso, Ashley, ha fatto parte del prestigioso progetto della federazione HSBL dove ha potuto fare esperienza nel campionato di Serie A2.

La Egwoh, inoltre, è una pedina fondamentale della promettente nazionale della sua annata ed ha partecipato all’europeo Under 16 ed Under 20 oltre al mondiale Under 19. Vincendo peraltro una medaglia d’oro.

Ora è pronta a mettersi in gioco ed ha scelto la E-Work Faenza per farlo.

“Ringrazio il Presidente Fermi - dichiara Ashley soprannominata SmallMamba - il quale mi sta consentendo di intraprendere questo bellissimo percorso e sono certa che questa avventura con l’aiuto di Coach Ballardini può essere un’aggiunta di spessore alla mia crescita”

Con l'innesto di Ashley Egwoh il roster faentino è quasi al completo ed è sempre più pronto a ripartire. Manca sempre meno.