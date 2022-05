E-Work Faenza, arriva il primo colpo: ingaggiata Giulia Moroni

Primo innesto nel roster faentino per la stagione 2022-2023. Si tratta di Giulia Moroni, Playmaker di 168 cm (170 con le scarpe, come dice lei), che ha già dimostrato il suo talento in molte piazze italiane. Giulia Moroni chiude l’ottima stagione passata con la salvezza della Dinamo Sassari, guidando la squadra con leadership e tanto tanto fosforo.

Le sue cifre infatti sono da all-around player: 9 punti di media tirando con il 52% da due e il 34% da tre, un freddissimo 88% dalla lunetta e quasi 4 assist di media a partita.

Ecco le sue prime parole da faentina della Moroni: “Faenza è un ambiente totalmente nuovo per me: nuova società, nuovo staff, nuove compagne e quindi nuovi stimoli. Credo, inoltre, sia un privilegio quello di poter giocare per una società storica della pallacanestro femminile".

E ancora: "Ho avuto il piacere di fare una chiacchierata sia con il presidente che con Simona Ballardini e ho avuto, da entrambi, ottime impressioni. Mi aspetto di trovare un ambiente professionale e sereno, allo stesso modo, in cui si possa lavorare bene per continuare a migliorare. Questo è il mio obiettivo personale, lo è sempre stato: crescere individualmente per poter mettere più mezzi possibili a disposizione della squadra, con la quale mi piacerebbe centrare i playoff.”