Serie A1 femminile, colpaccio della E-Work Faenza: ingaggiata Sara Run Hinriksdottir

Il Faenza Basket Project raggiunge l’accordo con l’atleta e firma la seconda straniera del roster: Sara Rùn Hinriksdottir, 25 anni, nazionalità islandese, esterna di 185 centimetri. Nelle ultime stagioni, dopo l’esperienza al Canisius College, approda nel campionato inglese in cui domina letteralmente vincendo due volte la coppa English WBBL e anche il premio di MVP.

L’anno scorso, invece, finisce il campionato a Costanta in Romania dove viaggia a più di 14 punti di media. Nella sua giovane carriera vanta anche la presenza in tutti i campionati europei giovanili e due partecipazioni alle qualificazioni senior. Diventa, anzi, una pedina fondamentale per la nazionale islandese.

"Ringraziamo la Prodep Agency per la professionalità - si legge in una nota di stampa del club romagnolo - e la disponibilità dimostrata durante l’intera trattativa. E non vediamo l’ora di vederti in campo Sara THE BRAVE"