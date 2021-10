Serie A1 Femminile, primi due punti per Faenza: superata Broni 78-70

Bella affermazione per la E-Work Faenza femminile che al Al Palasport Bubani supera di slancio la ostica Costruzioni Italia Broni. Decisiva una prestazione da superstar di Jori Davis che mette a referto 30 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

La partita. Parte bene Faenza che nel primo quarto accumula un vantaggio di +8 chiudendo la frazione sul 24-16. Nel secondo quarto Broni si assesta meglio in campo, accorcia il distacco a -4, e porta la E-Work al riposo lungo sul 42-38.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa si assiste alla frazione più equilibrata del match, un colpo su colpo, che porta le due formazioni a 10' dalla fine sul 63-59. Nel quarto decisivo l'asse Porcari-Davis sale in cattedra e le padrone di casa consolidano prima e aumentano poi il vantaggio chiudendo il match sul 78-70.

Le migliori in campo. Per Faenza la già ampiamente citata Jori Davis; per Broni Virginia Galbiati che referta 18 punti. Da segnalare la bella prestazione di Nina Dedic che chiude il tabellino in doppia doppia, 13 punti e 11 assist ma comunque insufficienti ad evitare la sconfitta.

Il tabellino ufficiale di E-Work Faenza-Costruzioni Italia Broni 78-70. Parziali: 24-16; 18-22; 21-21; 15-11

E-Work Faenza: Kunaiyi-Akpanah P. 4; Cappellotto A. 0; Cupido R. 13; Policari E. 12; Davis J. 30; Morsiani L. (C) ne; Manzotti G. 8; Llorente V. 6; Castello E. 3: Porcu R. 2.

Costruzioni Italia Broni: Bestagno E. (C) 2; Galbiati V. 18; Dedic N. 13; Perisa K. 11; Krivacevic T. 17; Albano C. 6; Quintiero N. ne; Repetto M. ne; Mazza F. ne; Castelli G. ne; Giuseppone M. ne; Bona S. 3.